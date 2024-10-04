恒生指數升幅曾擴大至逾500點　中芯國際飆15%冠藍籌｜持續更新

【港股/恒生指數/恒指/HSI】港股於周四（3日）終止連續多日升勢，同日歐美股市亦普遍低收，與投資者擔心中東地區局勢更緊張有關。道指跌184點，收市報42011點，標普指數及納指分別跌0.17%及0.04%。亞太區股市方面，今日（4日）日本股市早段於窄幅上落。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.09%，紐約期金跌0.09%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊皆回落。



【10:59】港股曾升逾500點

港股升幅曾明顯擴大至逾500點，高見22631點，最新報22450點，升337點，國指升137點，報8051點，科指升117點，報5096點。

中芯國際（0981）飆15.4%，為目前表現最佳藍籌，報24.4元。

藥明系上揚，藥明生物（2269）升9.4%﹑藥明康德（2359）升9.7%。

阿里健康（0241）升7.7%。

中芯國際標誌：A logo of Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) is seen at China International Semiconductor Expo October 14, 2020. (REUTERS)

【09:59】港股轉升175點

港股轉升，恒指最新報22289點，升175點，國指升60點，報7974點，科指升71點，報5050點。

藥明生物（2269）升3.4%，藥明康德（2359）升4%。

油股獲追捧，中海油（0883）升2.9%，中石油（0857）升2.4%﹑中石化（0386）升1.2%。

美團

【09:25】港股低開98點

恒指最新報22015點，跌98點，國指低開39點，報7874點，科指跌36點，報4941點。

港交所（0388）低開2.6%﹑中信証券（6030）升1.1%。

科技股方面，阿里（9988）平開，報110元，騰訊（0700）高開0.8%﹑美團（3690）遭聯合創辦人減持，今早低開2.5%，報199.9元，小米（1810）低開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）無升跌，報71.75元。