恒生指數最新升456點　ATMJX全線上揚　京東飆7%｜持續更新

【港股/恒生指數/恒指/HSI】港股於周四(3日)終止連續多日升勢,同日歐美股市亦普遍低收,與投資者擔心中東地區局勢更緊張有關。道指跌184點,收市報42011點,標普指數及納指分別跌0.17%及0.04%。亞太區股市方面,今日(4日)日本股市早段於窄幅上落。商品市場方面,於亞洲交易時段,紐約期油升0.09%,紐約期金跌0.09%。匯市方面,美元兌日圓﹑歐元及英鎊皆回落。



港股升幅進一步擴大,恒指最新報22569點,升456點,國企最新報8106點,升192點,科指5178點,升199點。

科技股阿里(9988)升3.3%﹑騰訊(0700)升1.6%﹑美團(3690)升2.7%﹑小米(1810)升0.4%﹑京東(9618)升7.1%。

港股反彈,今早曾飆逾500點,中午收市報22500點,升386點,國指升159點,報8073點,科指升176點,報5154點,成交額為1,450.5億元。

從事晶片生產的中花(0981)飆21.5%,為表現最佳藍籌,報25.7元,華虹半導體(1347)升18.3%。

科技股方面,阿里(9988)升2.7%,中午收市報113元,騰訊(0700)升1.9%,美團(3690)升2.8%,小米(1810)升0.6%,京東(9618)升7.1%。

藥明系獲投資者追捧,藥明康德(2359)升16.3%,中午收市報69.95元,藥明生物(2269)升13.4%,藥明合聯(2268)升3.3%。

港交所(0388)升2.2%,中午收市報375.4元。券商股方面,中信証券(6030)飆8%﹑中信建投(6066)升5.8%﹑中國銀河(6881)升11.8%。

金融股方面,滙豐(0005)及渣打(2888)均跌0.1%﹑平保(2318)升3%。

港股升幅曾明顯擴大至逾500點,高見22631點,最新報22450點,升337點,國指升137點,報8051點,科指升117點,報5096點。

中芯國際(0981)飆15.4%,為目前表現最佳藍籌,報24.4元。

藥明系上揚,藥明生物(2269)升9.4%﹑藥明康德(2359)升9.7%。

阿里健康(0241)升7.7%。

中芯國際標誌:A logo of Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) is seen at China International Semiconductor Expo October 14, 2020. (REUTERS)