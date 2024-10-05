「大敵當前」與「步步為營」　利淡差異在哪裡呢？｜聶振邦

上月探討的陰陽燭複合形態「大敵當前」，為「三白兵」的變種形態之一，今次講解的是另一變種形態，名為「步步為營」。該形態與「三白兵」和「大敵當前」一樣，同是由三枝陽燭組成。先看出現位置，為股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上）；升勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。「步步為營」和「大敵當前」的出現條件相同，見於股指或個股處於高水平的時候，所以「步步為營」亦是利淡形態，股指或個股臨近「轉角」，預示要下行一段日子，所以投資者應及早部署離場。



差別還看燭身長度

「步步為營」與「大敵當前」的差別，在於組成的陽燭不同，後者的三枝陽燭，後一枝的燭身較前一枝短。至於「步步為營」，則是首兩枝都是長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭），兩者的燭身相若，甚至是第二枝的身燭，較第一枝長；但到第三枝之時，雖仍見陽燭，燭身卻顯著縮短，常見為上影陽燭或陽陀螺，也可能是沒有燭身或近乎無燭身的十字星。由於第三枝陽燭出現後，緊接的傾向見陰燭，若見長陰燭，配合之前兩枝陰陽燭為陽燭和十字星，便形成「夜星十字」，亦是利淡形態。

兩者同感高不勝寒

另想指出當股指或個股上行期間出現三枝陽燭，會是一頂高於一頂，理應升勢可望持續，不過從第三枝陽燭的燭身變短，反映買方動力轉弱，賣方隨時伺機反撲，所以投資者見此形態出現，要抱持「步步為營」的心態。不論是「步步為營」或「大敵當前」，都是股指或個股上升一段日子後再現三枝陽燭，無疑是終極一升，買方動力便耗盡，予人高處不勝寒之感。而就名稱已不難看出「步步為營」還是「大敵當前」較能啟示後市偏淡。後者的名稱帶出較緊張的投資氣氛，故此前文的命題便指出漠視那形態便要吃大虧。

美團

美團案例步步為營

事實上，形態的構成也能看出「大敵當前」屬於較利淡形態，與「步步為營」的差別在於第二枝陽燭，「大敵當前」為較短的燭身，證明買方動力有序地減弱，賣方反擊的信心較大。至於「步步為營」形態則是首兩枝都是長陽燭，就算第三枝為短陽燭，賣方應對買方是否仍有抗衡動力有所戒心。故此「步步為營」出現時，緊接的跌市速度傾向較慢，投資者有較充裕的時間作離場部署。參考美團─W (3690) 的案例，從2022年10月25日低見112.8元計起，相對2023年1月3日收報176.8元，歷時約兩個月累升逾五成六。

上升時間超過兩周，證明升勢已保持一段日子，於2023年1月3日開報173元，陽燭燭身相距3.8元，而高低位為177.8和164.7元，下影線明顯較上影線長，傾向為下影陽燭，是長陽燭之一。翌日開報和收報為175.2和181.3元，陽燭燭身相距6.1元，較首枝陽燭長，出現上下影陽燭。繼而是第三日 (1月5日)，開報和收報為188.8和190.8元。雖見收市位一個高於一個，但此陽燭的燭身相距2元，為三枝陽燭之中最短，見陽陀螺，形成「步步為營」的利淡形態。之後兩個交易日 (1月6及9日) 分別收報182.7和180.6，較1月5日收報190.8元僅低約5%，正是投資者有較充裕的時間離場的證明。不過若仍錯失機會，便遇上股價反覆向下，至3月10日低見122.1元，約兩個月較190.8元累跌逾三成六，可見「步步為營」形態威力亦不容輕視。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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