二代說了不算　功高不蓋主｜陳仕娜

「說了算」是一種口語化的用語，指某人在某個範疇或某個地域擁有至高決策權或領導力，一切聽他的意思。這是一種象徵至高權力的境界，在一家企業，如果你跟的老闆擁有這種「他/她說了算」的權力與地位，證明你跟對人了。



沒有「說了算」的權力，表示在他之上還有更高的話事人，即是隨時會遭受被撤/削權的危機。新世界前CEO鄭志剛於過去幾年呼風喚雨，打造K11王國、建航天城、起體育園，投資風投創科，投身公職，樣樣涉獵，大搞個人形象工程，四度蟬聯「最佳行政總裁」，聲名可謂一時無兩。

水能載舟，亦能覆舟。在下曾跟隨過幾位白手興家的富豪級老闆，都是「自己說了算」的最頂層，所以只須擔心步伐跟不上他們，絲毫無須擔心有朝一日會被「換老細」。若果你打的是富二代或三代的工，就要如履薄冰，皆因你老闆隨時隨地會被上頭「抽秤」或被消失。

當心功高蓋主

口痕友說，鄭公子本身才華不俗，是以能獲得爺爺的青睞，並栽培為接班人，過去幾年除了債台高築，他傾心盡力建造的K11系列商場，融藝文與商場於一爐，還主張保育環境、開拓創科，求新求變，大膽破格，這足以證明他有眼界和膽識。然而，個人的形象工程著墨太多，過於高調出位，招人話柄及抨擊，適逢又刷出年度虧損高達二百億元的紀錄，股價再屢破新低，形勢逼人下被辭職了。

居次席或以下者，斷不能像馬斯克、喬布斯、誠哥、四叔、陳啟宗一樣，想幹什麼、愛發表什麼都可以。所謂「功高蓋主」，是職場最常見的「死因」，有許多居下位者往往「忘主」，一時得意忘形或意氣風發，衝得太前，不懂煞掣，以致冒犯了主子而不知或不理，結果招致殺身之禍。

打工仔要懂得靈活走位

許多歷史名將如韓信、高穎、岳飛，為國盡忠職責，征戰沙場，卻因功勞過大，遭到上者的猜忌和報復，最終下場悲悽。唐朝大將郭子儀多次平定戰亂，功高蓋主，甚至可以取代唐玄宗。但郭子儀聰明絕頂，每次平亂後，均主動交出兵權，不讓皇帝起疑。他還謹小慎微，不與朝臣、將領來往過密，不與人結怨，還府門大開，讓老細隨時知曉自己的一舉一動，最終保全了自己。

職場如後宮朝廷，伴君如伴虎，暗箭處處，靈活走位，和擁有過人的忍耐力與洞察力，方能百戰不殆。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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