恒生指數再度重上23000點　家電股上揚　海爾智家飆4%｜持續更新

【恒生指數/恒指/港股/HSI】港股上周表現強勢，並創下逾2年半年新高。美國股市則受惠於上周五（4日）公布的9月新增非農業職位數目超出預期帶動，三大指數均高收，其中道指升341點，報42352點，標普指數升51點，報5751點，納指升219點，報18137點。亞太區股市方面，日本股市早段上揚逾600點，企穩39300點以上。匯市方面，美元走勢未見太大變化，兌日圓﹑英鎊及歐元等主要貨幣上落不大。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.48%，紐約期金則升0.1%。



【11:14】港股升269點

恒指再度重上23000點，最新報23005點，升269點，國指升132點，報8288點，科指升138點，報5365點。

小米（1810）升4.7%，報25.7元，海爾智家（6690）升4.2%，報35.9元﹑美的（0300）升2.3%。

【10:36】國壽升6.8%

港股升幅進一步收窄，恒指最新報22813點，升76點，國指報8209點，升52點，科指升40點，報5267點。

濠賭股上揚，金沙（1928）升8%，銀娛（0027）升8%。

國壽（2628）升6.8%。

中信股份（0267）升9.2%，報10.68元。

【10:04】港股升幅收窄至逾百點

港股升幅收窄，恒指最新報22895點，升159點，國指升78點，報8234點，科指升84點，報5311點。

港交所（0388）曾高見397.8元，最新報381.2元，升1.3%。

生物醫藥股方面，藥明生物（2269）升2.8%﹑藥明康德（2359）升1.6%，嘉和生物（6998）與億騰合併，今早復牌曾高見3.25元，升幅達97%，最新報2.52元，升52.7%。

【09:34】港股升幅擴至逾300點

港股升勢停不了，今早高開211點後，升幅擴大至逾300點，重上23000點，恒指最新報23057點，升320點。國指升130點，報8287點，科指升137點，報5364點。

港交所（0388）高見395.6元，升幅達5.2%。

【09:25】港股高開211點

恒指最新報22948點，高開211點，國指最新報8243點，高開87點，科指最新報5298點，高開71點。

港交所（0388）最新報388.6元，高開3.3%。券商股方面，中信証券（6030）高7%﹑廣發証券（1776）高開2.3%﹑中國銀河（6881）高開5.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.3%﹑騰訊（0700）高開2.4%﹑美團（3690）低開0.7%﹑小米（1810）高開1.5%。

消費股方面，潤啤（0291）高開1.8%﹑蒙牛（2319）高開2.4%﹑攜程（9961）平開。

內房股方面，龍湖（0960）高開2%﹑中海外（0688）平開﹑融創（1918）高開4.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%﹑友邦（1299）低開0.6%﹑平保（2318）高開1.6%。