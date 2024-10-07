港股二萬三水平好淡爭持　中芯發力升近兩成冠藍籌｜持續更新

【恒生指數/恒指/港股/HSI】港股上周表現強勢，並創下逾2年半年新高。美國股市則受惠於上周五（4日）公布的9月新增非農業職位數目超出預期帶動，三大指數均高收，其中道指升341點，報42352點，標普指數升51點，報5751點，納指升219點，報18137點。亞太區股市方面，日本股市早段上揚逾600點，企穩39300點以上。匯市方面，美元走勢未見太大變化，兌日圓﹑英鎊及歐元等主要貨幣上落不大。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.48%，紐約期金則升0.1%。



【14:30】港股23000點好淡爭持

港股在23000點好淡爭持，恒指最新報22978點，升241點；國指升127點，報8283點，科指升106點，報5333點。

藍籌股方面，中芯國際（0981）表現最為標青，升18.7％；不過內房股龍湖（0960）卻逆市下跌，挫4%，為目前表現最差藍籌。

【13:18】內房股逆市跌

港股升幅在午後再次擴大，並且再次企於23000點之上。恒指最新報23061點，升324點，國指升151點，報8308點，科指升135點，報5362點。

目前有9隻藍籌股升幅逾半成，其中中芯國際（0981）升幅達17.9%，為表現最佳藍籌股。中信（0267）﹑金沙（1928）及國壽（2628）均錄得超過9%升幅。

不過內房股卻逆市下跌，龍湖（0960）跌5.9%，為目前表現最差藍籌。

【12:19】港股半日升260點

港股延續上日升勢，今早更曾收復23000點，半日收市報22997點，升260點，國指升127點，報8284點，科指升122點，報5349點，成交額約為1,688億元。

晶片股表現強勁，其中藍籌股中芯國際（0981）更曾高見35元，中午收市報32.25元，升17.9%。華虹半導體（1347）升13.2%﹑上海復旦（1385）升18.1%，宏光半導體（6908）升11.9%。

科技股方面，阿里（9988）升0.8%﹑美團（3690）升0.6%﹑小米（1810）升5.5%﹑騰訊（0700）升0.3%﹑京東（9618）升1.3%。

港交所（0388）升3.2%，報388.4元。券商股上揚，中國銀河（6881）升4.1%﹑廣發証券（1776）升7.4%﹑中信証券（6030）升7.7%﹑中信建投（6066）升15.4%。

內房股方面，融創（1918）跌8.5%﹑龍湖（0960）逆市挫6.3%﹑潤地（1109）跌2.7%﹑中海外（0688）跌1.4%。

消費股方面，安踏（2020）升3.8%﹑李寧（2331）升5.8%﹑蒙牛乳業（2319）升6.8%。

金融股方面，平保（2318）升3.7%﹑滙豐（0005）升0.4%﹑友邦（1299）跌3%。

【11:14】港股升269點

恒指再度重上23000點，最新報23005點，升269點，國指升132點，報8288點，科指升138點，報5365點。

小米（1810）升4.7%，報25.7元，海爾智家（6690）升4.2%，報35.9元﹑美的（0300）升2.3%。

【10:36】國壽升6.8%

港股升幅進一步收窄，恒指最新報22813點，升76點，國指報8209點，升52點，科指升40點，報5267點。

濠賭股上揚，金沙（1928）升8%，銀娛（0027）升8%。

國壽（2628）升6.8%。

中信股份（0267）升9.2%，報10.68元。

【10:04】港股升幅收窄至逾百點

港股升幅收窄，恒指最新報22895點，升159點，國指升78點，報8234點，科指升84點，報5311點。

港交所（0388）曾高見397.8元，最新報381.2元，升1.3%。

生物醫藥股方面，藥明生物（2269）升2.8%﹑藥明康德（2359）升1.6%，嘉和生物（6998）與億騰合併，今早復牌曾高見3.25元，升幅達97%，最新報2.52元，升52.7%。

【09:34】港股升幅擴至逾300點

港股升勢停不了，今早高開211點後，升幅擴大至逾300點，重上23000點，恒指最新報23057點，升320點。國指升130點，報8287點，科指升137點，報5364點。

港交所（0388）高見395.6元，升幅達5.2%。

【09:25】港股高開211點

恒指最新報22948點，高開211點，國指最新報8243點，高開87點，科指最新報5298點，高開71點。

港交所（0388）最新報388.6元，高開3.3%。券商股方面，中信証券（6030）高7%﹑廣發証券（1776）高開2.3%﹑中國銀河（6881）高開5.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.3%﹑騰訊（0700）高開2.4%﹑美團（3690）低開0.7%﹑小米（1810）高開1.5%。

消費股方面，潤啤（0291）高開1.8%﹑蒙牛（2319）高開2.4%﹑攜程（9961）平開。

內房股方面，龍湖（0960）高開2%﹑中海外（0688）平開﹑融創（1918）高開4.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%﹑友邦（1299）低開0.6%﹑平保（2318）高開1.6%。