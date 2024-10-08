中國救市｜滬指大升一成後回順　暫漲逾7%　深成指仍飆逾一成

國慶假期休市後，內地股民翹首以盼，A股今（8日）重開市，三大指數齊齊高開。



【09:51】 上證升7.13%

A股高開後，升幅回順，上證現報3754點，升7.13%或237點；深成指現報11629點，升10.44%。兩市成交額分別為4,671億元人民幣及6,254億元人民幣。

滬市2245隻升，僅12隻下挫；深市2811隻升，僅13隻下挫。

【09:30】全市場近5000隻個股漲9%以上

當中，上證指數高開10.1%報3674點，深成指高開12.7%，創業板指數高開18.4%。此外，醫療保健，半導體，軟件服務等漲幅居前。

全市場近5000隻個股漲9%以上，全市場只有5隻個股下跌。

國慶假期前最後一個交易日的9月30日，A股高達659隻個股漲停，而僅僅在前一個交易日的9月27日，只有131隻股票漲停，而目前A股市場合計約有逾5300隻股票。

國慶假期休市後，A股今（8日）重開。（資料圖片）

十點發改委記招 市場憧憬財策接力救市

今早10點，國家發改委亦將召開新聞發佈會。早先消息指，是次發改委將會介紹系統落實一攬子增量政策，紮實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好有關情況。

市場普遍預計，今次或將出台接力財政政策，包括加碼萬億級國債、增加補貼促消費等。