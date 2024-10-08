滬指午後升近4%　深證升6.7%　兩市成交額2.9萬億｜A股•持續更新

國慶假期休市後，內地股民翹首以盼，A股今（8日）重開市，三大指數齊齊高開。



不過十點的發改委記招，未似市場預期公佈財策措施，滬指高開低走，盤中漲幅一度縮至約2%。



【14:14】

午後兩市成交額超過3萬億元(人民幣‧下同)，再破紀錄。

【14:00】 上證升近4%

A股午後表現未見神勇，上證報3420點，升3.68%或121點；深證報11230點，升6.7%或705點。

午後兩市成交額超過2.9萬億元(人民幣‧下同)，再破紀錄。

【12:00】 上證半日升近半成

A股長假期後開市，僅20分鐘滬深兩市成交額突破1萬億元(人民幣‧下同)，半日成交額2.48萬億元，合計超過5,000隻個股上漲，目前有209隻個股漲停。

不過，兩市升幅「教人失望」，上證指數今早高開337點或10.13%，已是半日盤中最高，隨後升幅逐步收窄，一度升不足2%，半日收報3496點，升160點或4.81%，成交1.09萬億元(人民幣‧下同)。

深成指高開1334點或12.67%，半日收報11398點，升869點或8.25%，成交1.39萬億元。

滬深300指數收報4262點，升244點或6.1%；創業板指數收報2485點，漲310點或14.26%。

【10:47】 A股股王僅升不足2%

A股股王貴州茅台(600519.SH)今早裂口高開9.3%，報1,910元，惟升勢急速「淪陷」，現僅升1.54%，報1,779.82元。

貴州茅台為滬深300指數最重磅成份股，受股王有份拖累，該指數今早高開10.8%，現升4.91%。

【10:41】成交額突破2萬億

A股市場早盤急劇放量。截至上午10時41分，A股市場成交額突破2萬億元，爲歷史首次在上午交易時段突破2萬億成交。

【10:37】 上證升幅急回

發改委記招進行中，暫未有「驚喜」，上證升幅急回，現僅升2.65%，報3422點，而深成指升幅近腰斬，報11080點，僅升5.2%，兩市成交額分別為7,743億及10,068億元人民幣。

滬市目前有1307隻升、888隻下挫；深市1977隻升、801隻下挫。

【10:10】 上證升幅放緩

發改委記招十點啟動，惟暫時未有「大招」，上證升幅回落至5.7%，報3699點，而深成指則升9.25%，報11498點。

兩市成交額分別為5,891 億元人民幣及7,777億元人民幣。

【09:51】 上證升7.13%

A股高開後，升幅回順，上證現報3754點，升7.13%或237點；深成指現報11629點，升10.44%。兩市成交額分別為4,671億元人民幣及6,254億元人民幣。

滬市2245隻升，僅12隻下挫；深市2811隻升，僅13隻下挫。

【09:30】全市場近5000隻個股漲9%以上

當中，上證指數高開10.1%報3674點，深成指高開12.7%，創業板指數高開18.4%。此外，醫療保健，半導體，軟件服務等漲幅居前。

全市場近5000隻個股漲9%以上，全市場只有5隻個股下跌。

國慶假期前最後一個交易日的9月30日，A股高達659隻個股漲停，而僅僅在前一個交易日的9月27日，只有131隻股票漲停，而目前A股市場合計約有逾5300隻股票。

國慶假期休市後，A股今（8日）重開。（資料圖片）

十點發改委記招 市場憧憬財策接力救市

今早10點，國家發改委亦將召開新聞發佈會。早先消息指，是次發改委將會介紹系統落實一攬子增量政策，紮實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好有關情況。

市場普遍預計，今次或將出台接力財政政策，包括加碼萬億級國債、增加補貼促消費等。