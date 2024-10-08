中國救市｜明年續超長特別國債　加碼預期落空　發改委記招全睇清

內地9月底推出救市政策「組合拳」後，今早（8日）10點國務院新聞辦公室再開記者會，並由國家發展改革委主任鄭柵潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹「系統落實一攬子增量政策 扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況。



國慶假期後，迎來A股首個交易日，同樣代表北水重新南下，回歸港股。今日A股三大指數齊齊高開，上證開市漲10.1%報3674點，深成指高開12.7%，隨後漲幅收窄。發改委記者會表示，各項政策加快推出，但不及市場預期，公佈「大招」。



市場此前普遍預計，今次記者會或將公佈「接力」財政政策，包括發行萬億級國債，以及加大消費補貼等。財政部科研所前所長賈康則認為，甚至推出10萬億元（人民幣，下同）救市也不算誇張。

多間大行同樣預測紛紛，瑞銀料短期內推出重大財政刺激措施，規模為1.5至2萬億元；高盛同樣力挺，將中國股票評級上調至「增持」，估計還有15%至20%的大幅上漲空間；花旗亦上調預測，將明年中滬深300指數和恒生指數目標分別調升至4600點和26000點。

發改委在今早10時，召開新聞發佈會。（資料圖片）

【11:00】夥財政部 研究優化完善專項債項目管理新舉措

國家發改委副主任劉蘇社指，下一步將重點用足用好發揮好專項債效益，確保專案儘快開工，確保專項債真正能發揮作用。正和財政部研究優化完善專項債項目管理的一個新舉措。新舉措發佈後，下一步對專項債的管理、對專項債在投資當中發揮更大作用會起到很好的作用。

【10:40】與財政部研究 合力擴大地方政府專項債支持範圍

國家發改委副主任劉蘇社指，今年以來吸引民間資本參與重大項目超3000億元

此外目前發改委、財政部正在按照部署抓緊研究，合力擴大地方政府專項債支持範圍，適當擴大用作資本金的領域、規模和比例，研究開展項目審核自主權試點，實施續建專案綠色通道等，儘快出臺優化完善地方政府專項債管理的新舉措。

【10:30】明年續發行超長期特別國債 7000億元的中央預算內投資已全部下達

發改委指，明年繼續發行超長期特別國債，並優化投向。目前7000億元的中央預算內投資已經全部下達，用於 國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設（簡稱「兩重」建設）。「兩重一新」的1萬億超長期特別國債已經全部下達到項目和地方。近期將在年內下達明年1000億元中央預算內投資計劃和1000億的「兩重」建設項目清單，支持地方加快開展前期工作。明年要繼續發行超長期特別國債，並優化投向，加力支持「兩重」建設。

此外，會抓緊研究適當擴大專項債用於資本金的領域、規模和比例，儘快出台合理擴大地方政府專項債支持範圍的具體改革舉措。

發改委指，明年繼續發行超長期特別國債，並優化投向。（內媒截圖）

【10:25】加力推出一攬子增量政策 引導長期資金入市

鄭柵潔介紹，針對當前經濟運行中的新情況新問題，黨中央、國務院科學決策、果斷出手，在有效落實存量政策的同時，圍繞加大宏觀政策逆週期調節、擴大國內有效需求、加大助企幫扶力度、推動房地產市場止跌回穩、提振資本市場等五個方面，加力推出一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好。

針對當前經濟運行中的新情況新問題，黨中央、國務院加力推出一攬子增量政策。努力提振資本市場。有關部門將採取有力有效的綜合措施，大力引導長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市的堵點，支持上市公司併購重組，穩步推進公募基金改革，研究出台保護中小投資者的政策措施。目前各項政策正在加快推出。

【10:20】加力支持地方開展債務置換 化解債務風險

鄭柵潔表示，要保證必要的財政支出，加快支出進度，加大對經濟發展的積極促進作用，加力支持地方開展債務置換，化解債務風險。

十一假期消費旺盛，對實現全年經濟社會發展的目標任務充滿信心，對保持經濟社會平穩健康、持續發展也充滿信心。（資料圖片）

【10:15】擴內需重點為惠民生、促消費 強化宏觀政策逆週期調節

鄭柵潔表示，針對當前經濟運行中的新情況新問題，我國加力推出一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好。要針對經濟運行中的下行壓力，強化宏觀政策逆週期調節，各方面都要持續用力、更加給力。

針對國內有效需求不足等問題，把擴內需增量政策重點更多放在惠民生、促消費上，積極發揮投資對經濟增長的拉動作用。針對當前一些企業生產經營困難，加大助企幫扶力度，切實優化營商環境，幫助企業渡過難關。

針對樓市持續偏弱，採取綜合性政策措施，促進房地產市場止跌回穩。針對前期股市震盪下行等問題，出台有力有效系列舉措，努力提振資本市場。

【10:10】十一假期消費旺盛 對全年經濟目標充滿信心

鄭柵潔指，外部而言，環球經濟體減息，增加波動性。對內而言，工業、投資、消費等主要指標出現波動，許多企業內捲競爭，增產不增收。但伴隨存量政策繼續釋放，市場出現明顯的改善，PMI回升較快，股票市場也回暖上漲。

此外，其指出十一假期消費旺盛。對實現全年經濟社會發展的目標任務充滿信心，對保持經濟社會平穩健康、持續發展也充滿信心。

【10:05】國家發改委主任鄭柵潔：國內經濟運行總體平穩、穩中有進

國家發改委主任鄭柵潔：我國經濟運行總體平穩，穩中有進，準確把握中國經濟的實際要做到全面客觀冷靜，要看宏觀全局，看發展態勢；既要看到當下，也要看到事關長週期的未來。從宏觀全局看，我們面對的更加錯綜複雜的內外環境，我國經濟運行總體平穩，穩中有進，新質生產力加快形成，防範化解重點領域風險不斷取得重點進展，社會大局保持穩定。