中港股市暴升　DWS︰若政策後繼無力　市場樂觀情緒消退

中國政府宣佈一系列刺激經濟復甦的措施，DWS全球首席投資總監 Björn Jesch認為，中國有望再次實現5%的GDP 增長目標，但補充，儘管刺激措施推動市場出現反彈，但其長期有效性仍然存疑。樓市低迷和消費疲軟依然構成重大挑戰，措施的全面影響可能要到今年稍後才能顯現出來。

中國股市的吸引力相對較高

就股市，Björn Jesch指出，需要強調僅參考過去三年的經驗，市場就曾在重大刺激措施的推動下，經歷過類似的劇烈波動。不過，由於缺乏後續措施，此前的升浪很快就失去動力。若目前的措施無法再次喚醒國內消費者的消費意慾，此次改革的效果恐怕將是曇花一現。由於措施範圍廣泛，初期效果十分亮眼，但最終可能仍無法讓民眾重拾消費，因為如房地產價格大幅下跌等關鍵問題，至今仍未得到有效解決。

DWS認為，以 2025 年預測市盈率僅 9.5 倍的估值水平計算，中國股市的吸引力相對較高，若市場對進一步改革的預期能夠延續，未來仍有向上調整的空間。然而，若政策後繼無力，市場樂觀情緒消退，股市可能再次陷入「價值陷阱」，短期內的反彈或難以持久。

房地產銷售持續復甦 才是推動行業回暖關鍵

至於今次救市重鎮，即樓市，Björn Jesch認為，中國政府已幾乎用盡大部分需求端寬鬆措施以支持房地產市場。取消購房限制通常只會帶來短期的銷售量增長，而房地產銷售的持續復甦才是推動行業回暖的關鍵。百強房企的最新數據顯示市場持續惡化，9月的銷售大幅下降。雖然最近放寬一線城市購房限制等措施可能會在10月帶動銷售回升，但未來數月能否持續改善才是確認市場觸底的關鍵。

Björn Jesch又稱，挑戰依然存在，特別是一些因地理位置和質量問題而積壓的庫存，不太可能有顯著的銷售增長。此外，指望政府收購所有過剩庫存也不切實際。好消息是，中國的銀行已就大部分此類不良資產計提壞賬撥備，在一定程度上減輕了金融風險。上市國有企業的土地收購活動將是市場靠穩的重要指標。儘管整體銷售下降，但國企的表現優於私人發展商，倘銷售能夠持續復甦，國企或將在土地儲備方面領先，預示著市場可能迎來反彈。