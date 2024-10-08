恒生指數跌幅曾擴至近千點　失23000點　科指瀉逾6%｜持續更新

【恒生指數/恒指/港股/HSI】港股在周一（7日）再次高收，並且為2022年後再次重上23000點。不過同日美國股市卻受到中東局勢進一步緊張，油價上揚及市場人士對美國聯儲局在11月難減息0.5厘等因素拖累低收，其中道指跌398點或0.94%，報41954點，標普指數及納指分別跌0.96%及1.18%，後者更失守18000點。亞太區股市方面，日本股市今日（8日）早段承接美股跌勢，跌逾200點。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元均向下。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.6%，紐約期金跌0.1%。



【09:45】港股轉弱報7.7683

港匯轉弱，美元兌港元最新報7.7683。

港股方面，最新報22153點，跌946點。

【09:39】港股跌幅縮至733點

港股跌幅收窄，恒指最新報22366點，跌733點。

【09:37】港股跌幅擴至近千點

港股跌幅擴大，其中科指瀉逾6%，最新報5023點，跌363點或6.74%，國指跌388點，報7942點，恒指報22110點，跌989點或4.28%。

中國A股2020年首個交易大漲。（新華社）

【09:25】港股低開250點

恒指最新報22849點，低開250點﹑國指最新報8234點，低開96點，科指最新報5293點，低開93點。

A股今日重開，上證報3674點，高開10.1%，升停板；深成指數升12.67%，報11864點。不過券商股表現疲弱，中信証券（6030）低開3.9%﹑廣發証券（1776）低開1.3%。

至於A股ETF表現，安碩A50（2823）高開2%﹑華夏A50（2839）高開2.4%。

港交所（0388）低開0.5%，最新報391.8元。

科技股方面，阿里（9988）低開2.9%﹑騰訊（0700）低開1.3%﹑美團（3690）低開3.9%﹑小米（1810）高開0.2%。

金融股方面，平保（2318）低開3.9%﹑國壽（2628）低開3.2%﹑滙豐（0005）高開0.3%﹑友邦（1299）低開2.5%。