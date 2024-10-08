恒生指數跌1715點　科指瀉1成　成交額近4716億元｜持續更新

【恒生指數/恒指/港股/HSI】港股在周一（7日）再次高收，並且為2022年後再次重上23000點。不過同日美國股市卻受到中東局勢進一步緊張，油價上揚及市場人士對美國聯儲局在11月難減息0.5厘等因素拖累低收，其中道指跌398點或0.94%，報41954點，標普指數及納指分別跌0.96%及1.18%，後者更失守18000點。亞太區股市方面，日本股市今日（8日）早段承接美股跌勢，跌逾200點。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元均向下。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.6%，紐約期金跌0.1%。



【14:00】恒指跌1715點

恒指最新報21384點，跌1,715點，科指跌547點或10.17%，報4838點，成交額為4,715.6億元。

【13:30】港股跌逾7%

港股跌幅在午後再次擴大，恒指最新報21467點，跌1,631點或7.06%，國指跌7.66%或637點，報7693點，科指跌9.68%或521點，報4865點，成交額增至4,283億元。

目前有19隻藍籌股跌逾1成，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）均錄得12.6%跌幅。

國企內房股中海外（0688）跌13.2%。

【12:20】港股半日跌1289點

內地A股在長假期後復市，上證指數曾升10%。港股出現大幅回落，今早曾跌逾2,300點，21000點亦遭攻破。不過大市在短時間內收復不少失地，並且已重上21000點。

恒指中午收市報21810點，跌1,289點或5.58%，國指跌510點或6.13%，報7,820點，科指報4962點，跌424點或7.87%，成交額約為3,848億元。今早僅有1隻藍籌股上揚，石藥（1093）逆市飆5.6%。

港交所（0388）瀉8.2%，中午收市報361.6元。中資券商股全面下挫，中信証券（6030）瀉15.6%﹑廣發証券（1776）跌18.1%，中金（3908）跌24.7%。

內房股亦為投資者沽貨對象，龍湖（0960）跌16.9%﹑世茂（0813）跌17.1%﹑奧園（3883）跌17.9%﹑雅居樂（3383）跌25%。

科技股同樣受壓，阿里（9988）跌4.7%﹑騰訊（0700）跌4.3%﹑美團（3690）跌9.2%﹑小米（1810）跌3.7%﹑京東（9618）跌8.5%。

家電股方面，海爾智家（6690）跌6.3%﹑海信家電（0921）跌10.3%﹑創維（0751）跌8.3%﹑美的（0300）逆市上揚，曾高見101元，中午收市報95.5元，升0.5%。

內險股方面，平保（2318）瀉1成，國壽（2628）跌14.4%﹑太保（2601）跌11.9%。

內銀股方面，建行（0939）跌2.6%﹑工行（1398）跌2.3%﹑農行（1288）跌3.4%﹑招行（3968）跌11.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%﹑友邦（1299）跌7.2%﹑渣打（2888）逆市升0.1%。

（視覺中國）

【11:07】港股跌幅收窄至不足1400點

港股交投極為活躍，開市約個半小時成交額已達3,127億元。

恒指最新報21741點，跌1357點或5.9%，科指跌8.3%或446點，報4939點。

【10:43】港股收復21000點

港股跌幅收窄至1,785點，報21314點，科指跌574點或10.67%，報4811點。.

目前有24隻成份股瀉逾1成。

【10:38】港股失守21000點

港股跌幅擴至逾2,000點，並且失守21000點，最低見20762點，跌2,337點。跌最新報20923點，瀉2,176點或9.42%，國指跌844點或10.14%，報7486點，科指瀉716點或13.3%，報4670點。成交額為2,483.4億元。

目前有11隻成份股挫逾1成。

【10:18】港股瀉逾1500點

港股跌幅擴至逾1,500點，恒指最新報21551點，瀉1,547點或6.7%，國指跌610點或7.33%，科指跌497點或9.24%，報4888點。

目前有27隻成份股跌幅逾半成，其中國壽（2628）跌9.3%﹑中海外（0688）跌8.4%﹑友邦（1299）跌5.4%。

【10:08】港股跌幅擴至逾1200點

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報21892點，瀉1207點，國指跌476點，報7854點，科指跌388點，報4998點。

不過中信（0267）卻逆市上揚，最新報11.46元，升3.8%。

【09:45】港股轉弱報7.7683

港匯轉弱，美元兌港元最新報7.7683。

港股方面，最新報22153點，跌946點。

【09:39】港股跌幅縮至733點

港股跌幅收窄，恒指最新報22366點，跌733點。

【09:37】港股跌幅擴至近千點

港股跌幅擴大，其中科指瀉逾6%，最新報5023點，跌363點或6.74%，國指跌388點，報7942點，恒指報22110點，跌989點或4.28%。

中國A股2020年首個交易大漲。（新華社）

【09:25】港股低開250點

恒指最新報22849點，低開250點﹑國指最新報8234點，低開96點，科指最新報5293點，低開93點。

A股今日重開，上證報3674點，高開10.1%，升停板；深成指數升12.67%，報11864點。不過券商股表現疲弱，中信証券（6030）低開3.9%﹑廣發証券（1776）低開1.3%。

至於A股ETF表現，安碩A50（2823）高開2%﹑華夏A50（2839）高開2.4%。

港交所（0388）低開0.5%，最新報391.8元。

科技股方面，阿里（9988）低開2.9%﹑騰訊（0700）低開1.3%﹑美團（3690）低開3.9%﹑小米（1810）高開0.2%。

金融股方面，平保（2318）低開3.9%﹑國壽（2628）低開3.2%﹑滙豐（0005）高開0.3%﹑友邦（1299）低開2.5%。