人民幣兌美元中間價下調635點　貼近三周低

撰文：黃捷
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人民幣兌美元中間價報7.0709，下調635點，為近三周低。

離岸人民幣則輕微下跌，現報7.0683。

美匯指數報102.38，由日前近100關回升。

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