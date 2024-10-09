內房｜中指院稱銀十開局表現超預期　假期內深穗新盤交投為9月2倍

內地樓市似有回穩跡象。中指研究院發布報告顯示，十一國慶黃金周假期期間，從新房到訪和認購表現來看，多數城市市場熱度較節前明顯提升，調研項目平均認購量超過9月全月。尤其是一線城市在政策優化推動下，各項目到訪和認購量明顯提升，廣深表現優於京滬。



其中，廣州、深圳監測項目假期平均新房認購量達9月全月兩倍水平，北京、上海亦超過9月全月認購量。

報告指，從網簽情況來看，國慶假期期間25個代表城市新房日均成交面積較去年假期下降約27%，考慮到去年國慶假期包含9月29至30日，部分城市月底網簽量較高，若剔除這兩天影響，今年假期25個代表城市新房日均成交面積較去年假期增長約23%。由於網簽數據存在滯後，結合假期各地認購情況的大幅提升，預計接下來幾周網簽數據將明顯好轉。

深圳青島二手成交量按月增逾倍

數據顯示，二手房方面，國慶假期期間，重點城市二手房成交套數較去年國慶假期普遍增長。其中深圳、青島、溫州增幅均逾一倍，北京受網簽滯後原因按年表現下降。

中指院認為，目前「銀十」開局表現超預期，核心城市市場回穩態勢明顯，居民置業信心開始恢復，預計短期內新政將繼續顯效，10月市場銷售數據或將出現明顯增長。