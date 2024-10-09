恒生指數重拾升勢　港交所逆市挫近半成｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（8日）錄得2,172點跌幅，以點數計為歷來最大。同日美國股市則在中東局勢有緩和跡象，油價大幅回落等因素支持下反彈，其中道指升126點，收市報42080點，標普指數及納指分別升55點及259點，升幅分別為0.97%及1.45%。亞太區股市方面，日本股市於今日（9日）早段升逾300點，重上39000點水平。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約油價及金價分別升0.48%及0.2%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣輕微上揚。



【10:27】港股再轉升

港股再次轉勢，恒指升63點，報20898點，科指升60點，報4756點。

港交所（0388）挫4.8%，報324.6元。

中芯（0981）升幅收窄至3.3%。

【10:10】港股倒跌139點

港股倒跌，恒指最新報20786點，跌139點，科指升1點，報4697點。

中芯（0981）逆市反彈8.8%，為目前表現最佳藍籌。

【09:56】港股維持逾300點升幅

港股維持逾300點升幅，最新報21230點，升303點，科指升3.1%或145點，報4841點。

美團（3690）飆5.2%。

中芯（0981）升4.6%。

【09:25】港股高開363點

恒指最新報21290點，高開363點，國指最新報7616點，高開132點，科指最新報4819點，高開124點。

港交所（0388）高開2.1%，報348元。券商股今早普遍反彈，中信証券（6030）平開﹑廣發証券（1776）高開1.1%﹑中金（3908）高開4.1%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.6%﹑騰訊（0700）高開2.4%﹑美團（3690）高開5.1%﹑小米（1810）高開1.1%。

晶片股方面，中芯（0981）高開4.6%﹑華虹半導體（1347）高開4%﹑上海復旦（1385）高開0.8%。

消費股方面，李寧（2331）高開0.6%﹑安踏（2020）平開﹑蒙牛（2319）高開0.9%﹑海底撈（6862）高開1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%﹑友邦（1299）高開3.1%﹑平保（2318）高開2.4%﹑建行（0939）高開1%。