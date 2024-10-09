財政部預告開記招效力已減　恒生指數轉跌兼失21000點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（8日）錄得2,172點跌幅，以點數計為歷來最大。同日美國股市則在中東局勢有緩和跡象，油價大幅回落等因素支持下反彈，其中道指升126點，收市報42080點，標普指數及納指分別升55點及259點，升幅分別為0.97%及1.45%。亞太區股市方面，日本股市於今日（9日）早段升逾300點，重上39000點水平。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約油價及金價分別升0.48%及0.2%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣輕微上揚。



【14:10】港股轉跌26點

港股轉跌，最新報20899點，跌26點。

【14:08】港股再失21000點

財政部預告周六舉行記者會，帶港股於午後轉升，其後升幅進一步收窄，恒指最新報20989點，升62點。

【13:54】美團曾升10%

科技股獲投資者追捧，曾高見198.4元，升10%，最新報193.1元，升7.2%。

中芯（0981）升幅再次擴大，曾高見30.8元，最新報29.55元，升8.6%。

惟港股升幅收窄，最新報21005點，升78點。

【13:37】港股升幅持續擴大

受財政部周六開記招消息刺激，恒生指數升幅擴大至逾400點，最新升417點，報21344點。

【13:03】港股午後轉升142點

港股走勢午後轉升，恒指升142點，報21068點，科指升79點，報4775點。

國務院新聞辦公室將於2024年10月12日（星期六）上午10時舉行新聞發佈會，請財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆週期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，並答記者問。

【12:24】港股曾跌逾700點

港股延續上日跌，曾一度跌逾700點，其後於低位反彈，收復不少失地，半日跌291點，報20635點，成交額為2,418億元。

國指半日跌110點，報7373點；科指中午收市報4655點，跌40點。

醫藥股普遍下挫，藥明生物（2269）跌5%﹑石藥（1093）跌6%﹑阿里健康（0241）跌6.9%。

其他藍籌股方面，中信（0267）挫8%，為今早表現最差藍籌股。長和（0001）跌2.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.9%﹑騰訊（0700）跌0.1%﹑小米（1810）跌0.6%﹑京東（9618）跌0.7%﹑美團（3690）逆市斗上揚，報184.7元，升2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.1%，報67.7元﹑平保（2318）跌4.2%﹑港交所（0388）跌4.6%。

【11:11】港股跌逾600點

港股最新報20298點，跌628點，科指跌157點或3.4%，報4538點，成交額1,900億元。

【11:08】港股挫逾500點

港股跌勢進一步加劇，最新報20425點，跌501點，科指跌110點，報4585點。

內房股龍湖（0960）挫6.2%。

資源股亦受壓，宏橋（1378）跌6.4%。

【10:43】港股再轉跌349點

港股今早走勢反覆，多番轉升或倒跌，恒指最新報20577點，跌349點，科指跌62點，報4632點。

中信（0267）跌5.8%。

【10:27】港股再轉升

港股再次轉勢，恒指升63點，報20898點，科指升60點，報4756點。

港交所（0388）挫4.8%，報324.6元。

中芯（0981）升幅收窄至3.3%。

【10:10】港股倒跌139點

港股倒跌，恒指最新報20786點，跌139點，科指升1點，報4697點。

中芯（0981）逆市反彈8.8%，為目前表現最佳藍籌。

【09:56】港股維持逾300點升幅

港股維持逾300點升幅，最新報21230點，升303點，科指升3.1%或145點，報4841點。

美團（3690）飆5.2%。

中芯（0981）升4.6%。

【09:25】港股高開363點

恒指最新報21290點，高開363點，國指最新報7616點，高開132點，科指最新報4819點，高開124點。

港交所（0388）高開2.1%，報348元。券商股今早普遍反彈，中信証券（6030）平開﹑廣發証券（1776）高開1.1%﹑中金（3908）高開4.1%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.6%﹑騰訊（0700）高開2.4%﹑美團（3690）高開5.1%﹑小米（1810）高開1.1%。

晶片股方面，中芯（0981）高開4.6%﹑華虹半導體（1347）高開4%﹑上海復旦（1385）高開0.8%。

消費股方面，李寧（2331）高開0.6%﹑安踏（2020）平開﹑蒙牛（2319）高開0.9%﹑海底撈（6862）高開1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%﹑友邦（1299）高開3.1%﹑平保（2318）高開2.4%﹑建行（0939）高開1%。