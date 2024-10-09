財政部將開記招　A股走強　滬深兩市成交破2萬億｜A股．持續更新

A股假期後重開第二日，許多因股市狂潮，長假期開戶的投資者，部份新客今日﹙9日﹚逐漸得以開始入市交易，惟A股三大指數反而均低開。



【13:05】財政部預告周六記招 三大指數午後跌幅收窄

中午開市，國務院新聞辦預告，周六（12日）將召開記者會，屆時財政部部長藍佛安將介紹加大財政政策逆周期調節力度，推動經濟高質量發展情況。

三大指數午後跌幅收窄，上證挫3.7%重上3300點，報3357點；深證挫4.2%；創業板指數反彈，跌幅縮小至4.4%。

午後滬深兩市成交金額突破2萬億元。

【11:20】全市逾5000隻股下挫

上證指數跌幅擴大至逾6%，深證成指跌逾8%，創業板指跌近一成。全市場逾5000隻個股下跌。

兩市成交額逾1.8萬億元。

【10:30】上證跌幅現錄得5.6%，報3297點

上證跌幅現錄得5.6%，報3297點；深證則挫6.9%；創業板指數挫9.1%。

目前全市共有83隻個股跌停，但漲停只有45隻。滬深兩市成交已達1.2萬億。

內地電動車龍頭股份寧德時代（300750），現狠挫13.7%。股王貴州茅台則挫近6%。

【09:50】 A股跌勢收窄

上證目前跌勢收窄，挫62點或1.79%，報3427點；深證則挫257點或2.24%，報11237點：創業板指數現挫54點或2.16%，報2496點。

兩市成交額暫時分別為3,533億元及4,720億元。

【09:35】 A股開市不久跌幅擴大

當中上證指數跌1.79%報3427點；深成指跌2.92%，創業板指數跌4.84%。開市不足十分鐘，跌幅擴大，滬指已挫4.2%，深成指挫5.1%，創業板指數跌幅已擴至7.7%。

就板塊而言，內房與軟件開發等板塊漲幅居前。