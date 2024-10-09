港股大時代｜中泰國際指港股估值已修復　可趁勢分階段適度獲利

中泰國際指出港股估值已積極修復，可趁勢分階段適度獲利。該行指出內地9月底政策組合拳超預期落地，體現決策層政策思路向需求端側重，有力提振市場信心。



隨著9月經濟數據陸續出台，市場或在「強預期」和「弱現實」之間博弈。人民銀行創設的互換便利工具和回購增持再貸款可為股市注入活水，疊加預期後續特別國債等財政刺激接續出台，積極情緒有望持續一段時間。關注10月底中下旬人大常委會的財政政策走向，包括會否增發國債以及增發規模或上調赤字率等。

美國經濟軟著陸機率上升，聯儲局減息打開新一輪寬鬆周期，有助於提振全球金融市場風險偏好，帶動新興市場股市及港股乘勢而上。

但當前港股的拉升斜率已高於2015年3月、2019年1月和2022年11月的最近三輪港股大升市，要注意當前極高斜率的暴力拉升較難持續，恒生指數風險溢價達極端水準。恒指波幅指數達到40的極高水準，在估值充分修復的情況下，短期港股大盤的日內震盪將明顯增加，注意交易節奏，若指數衝高可把握機會分階段適度獲利。

中泰國際表示中國經濟面臨物價、房地產及消費信心下行的多重壓力，除非後續中央能夠快速落地「火箭式」財政政策，否則恒生指數的預測PE難以高於11倍（2018年至2019年水準）。年底前恒指樂觀情況的合理上行目標價介乎23500點至25000點，預計資金將從權重股分流至細分行業龍頭，表現落後的高股息有望受惠資金回流。

該行指出可以關注以下板塊：1) 受惠政策發力預期改善的消費板塊，家電、餐飲、博彩、飲料、文旅等受惠估值重估；2) 受惠外資局部回流，流動性、風險偏好改善的科技、生物醫藥；3) 受益於股市熱度上升及資本市場流動性政策支持的內險及券商等非銀金融；4) 受惠中央財政發力的工程機械及電氣設備；5) 能源、電訊、公用事業等高息股攻守兼備。

根據中泰國際行業分析師的觀點，10月金股推薦如下：快手-W （1024）、中國水務（0855 ）、小米集團-W（1810）、小鵬汽車-W（9868）、榮昌生物（9995）、鄭煤機（0564）、中國太保（2601）、中國海洋石油（0883）、康師傅（0322）、金沙中國（1928）。