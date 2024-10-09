港股大時代｜交銀國際稱港股估值續有修復空間　 尚有15%升幅

交銀國際指出港股市場在短期內經歷巨大升幅，積累大量獲利盤，因此大市非常容易大幅波動，同時恒指目前處於技術阻力位附近，再加上發改委發布會不如市場預期，導致恒指及科技於周二（8日）出現史上最大單日跌幅，相信港股未來上升過程中會反覆震盪，上行斜率會相對緩和，難以重現9月底的直線拉升情況。



「市場在短期內極速飈升下，出現劇烈波動屬正常技術調整，相信在政策支持下，不改港股整體向上趨勢，預期在海內外宏觀環境合力共振推動下，港股10月市況仍值得期待。」

交銀國際指，隨回調來臨，港股後續預期將迎來更多基本面驅動的長倉資金進場，加上財政政策陸續推出及落地，市場情緒回歸理性後，投資者將更重視基本面，因此將催生價格分化的情況，而波動高、分化大或成港股未來一段時間的主要特徵。

籲投資者作適度管理預期

該行指預計港股估值仍有繼續修復的空間，結合流動性環境來看，目前流動性寬鬆超過2023年初，因此對應恒指應有7%至15%左右的升幅。

交銀國際認為，投資者在策略性做多港股的同時，需適度管理預期，警示階段性回檔風險，建議重新關注行業基本點，找出具基本面支撐的個股，同時繼續觀察並等待更多財政政策推行、中國宏觀經濟指標運行，以及聯準會政策路徑變化的情況。