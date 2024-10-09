大摩：國慶假內房銷售額料增39%　華潤、中海外等表現強勁

內地推出多項刺激措施，包括放寬一線城市的限購令。摩士丹利報告指，內房在十一國慶黃金周（10月1日至7日）錄得較預期佳的物業銷售額，平均按年增長39%，相當於9月份銷售額的86%，以及相當於2023年10月份的60%銷售額。該行預期在未來數週強勁勢頭將持續，但銷售的持續性仍將是支持板塊表現的關鍵。



大摩指，在黃金周其追蹤的主要內房錄得強勁的銷售，或錄得中雙位數按月升幅，以及按年跌幅將大幅收窄。大摩預期強調勁勢頭短期內可支能持續，因中央政治局近期史無前例的為樓市「止跌回穩」基調，將成為未來數周樓市銷售的支持。

在一眾內房中，華潤置地（1109）、綠城（3900）、中海外（0688）、建發（1908）及越秀地產（0123）的銷售表現最強勁．不過該行指，仍然認為協調政策的實施和宏觀經濟的復甦是銷售及樓價持續改善的關鍵，故仍需觀察。

大摩建議投資者持有雙重受益於樓市及消費的內房及相關股份，包括華潤置地、華潤萬象（1209），以應對近期潛在的衝高回落情況。而具防守性的內房如中海外、綠城、越秀，由於第四季銷售強勁，亦可能跑出。