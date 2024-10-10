人行﹕創設證券﹑基金及險企互換便利　首期5000億元人民幣

中國人民銀行公告，決定創設證券、基金、保險公司互換便利（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，簡稱SFISF），支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。



人行指出首期操作規模為5,000億元人民幣，視乎情況可進一步擴大操作規模。即日（10日）起，接受符合條件的證券、基金、保險公司申報。

互換便利到期可申請展期

據內媒引述接近央行人士介紹，互換便利期限不超過1年，到期後可申請展期；抵押品範圍未來可能會視情況擴大。這些操作上的靈活性均表明，工具未來將有很大的發揮空間。據了解，央行將通過特定的一級交易商開展操作，通過觀察級交易商名單，可能是中債信用增進公司。