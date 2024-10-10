恒生指數曾升逾500點　科指彈逾2%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（9日）延續上日跌勢，反而美股卻再次上揚，道指升431點或1%，報42512點，標普指數及納指分別升0.7%及0.6%。亞太區股市方面，日本股市今日（10日）早段錄得逾百點升幅。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元皆輕微轉弱。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及紐約金價分別升0.46%及0.02%。



【09:33】港股曾升逾500點

港股今早升幅曾擴至逾500點，最新報21124點，升487點，科指升123點或2.65%，報4763點。

【09:23】港股高開408點

恒指最新報21046點，高開408點﹑國指最新報7525點，高開159點，科指最新報4772點，高開132點。

港交所（0388）高開2.5%﹑報330元。

券商股方面，中信証券（6030）高開4.3%﹑中金（3908）高開7.2%﹑廣發証券（1776）高開6%。

內險股方面，平保（2318）高開3.9%﹑國壽（2628）高開3.8%﹑太保（2601）高3.3開%。

科技股方面，阿里（9988）高開2%﹑騰訊（0700）高開0.9%﹑美團（3690）高開4.8%﹑小米（1810）高開2.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%﹑友邦（1299）高開3.5%。