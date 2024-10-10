美團升半成及內險股攀升　領恒生指數反彈614點　惟全周累挫6%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（9日）延續上日跌勢，反而美股卻再次上揚，道指升431點或1%，報42512點，標普指數及納指分別升0.7%及0.6%。亞太區股市方面，日本股市今日（10日）早段錄得逾百點升幅。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元皆輕微轉弱。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及紐約金價分別升0.46%及0.02%。



【16:42】港股反彈逾600點

港股經過兩連跌後，今日出現反彈，曾升近千點，最終升逾600點，惟成交額進一步縮至逾3,200億元。

恒指收市報21251點，升614點，國指升255點，報7620點，科指升95點，報4736點，成交額為3,253.3億元。由於明日為重陽節假期，港股將休天一日。縱觀全周，恒指跌6.5%，科指跌幅更達9.4%。

消費股上揚，潤啤（0291）飆10.4%，收市報33.9元，蒙牛（2319）升2.7%﹑安踏（2020）升5.4%﹑李寧（2331）升3.4%﹑海底撈（6862）升5.9%。

港交所（0388）收市報68.15元，升0.5%。券商股走勢個別，中信証券（6030）跌6%﹑中金（3908）升1.4%﹑國泰君安（2611）升55.1%﹑海通證券（6837）升95.5%。

內險股亦獲投資者追捧，平保（2318）升5.9%﹑國壽（2628）升4.7%﹑太保（2601）升5.4%﹑財險（2328）升2.2%。

汽車股高收，小鵬（9868）飆8%﹑蔚來（9866）升4.6%﹑理想汽車（2015）升2.9%﹑比亞迪（1211）升4.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%﹑友邦（1299）升3.1%﹑渣打（2888）升0.8%。

內銀股方面，建行（0939）升4.9%﹑工行（1398）升3.1%﹑農行（1288）升3.9%。

中特估概念股方面，中移動（0941）升3.3%﹑中電信（0728）升2%﹑神華（1088）升5.8%﹑中海油（0883）升4.1%。

科技股方面，阿里（9988）升2.8%﹑騰訊（0700）升1.1%﹑美團（3690）升半成，小米（1810）升1.9%。

【15:10】上証指數升43點

內地股市走勢個別，上証指數收市報33014點，升43點或1.3%，深成收市報10471點，跌66點或0.82%，滬深300指數收市報3997點，升41點或1.06%，創業板指數收市報2212點，跌67點或3%。兩市成交額為2.14萬億元人民幣，較上日大減7,968億元人民幣。

【14:15】港股升幅收窄至713點

港股升幅收窄，恒指最新報21350點，升713點，國指升298點，報7663點，科指升138點，報4779點。

內地股市方面，上証指數最新殼3324點，升65點。

【13:17】港股升幅曾擴至近千點

港股升幅曾擴大至近千點，高見21622點，最新報21435點，升798點或3.9%，成交額1,974.6億元。

科指升162點或3.5%，報4803點。

【12:14】港股半日飆近900點

港股反彈半日飆近900點，恒指中午收市報21508點，升871點，國指升362點，報7728點，科指升192點，報4833點，成交額為1,771億元。

中特估概念股今早投資者追捧對象，神華（1088）升5.6%﹑中海油（0883）升6%﹑中移動（0941）升3.6%﹑工行（1398）升3.5%。

券商股亦為投資者追捧對象，中金（3908）升4.7%﹑中信証券（6030）卻逆市下跌，半日跌1.8%，報21.95元，國泰君安（2611）今日復牌，升69%﹑海通證券（6837）升102.4%。

港交所（0388）飆5.5%，中午收市報339.8元。

科技股方面，阿里（9988）升4.4%﹑騰訊（0700）升2.4%﹑美團（3690）飆7.6%﹑小米（1810）升3.6%﹑京東（9618）升6%。

汽車股方面，小鵬（9868）升9.2%﹑蔚來（9866）升4.3%﹑理想（2015）升5%﹑比亞迪（1211）升5.3%。

內房股方面，龍湖（0960）升10.5%﹑潤地（1109）升4%﹑中海外（0688）升5.6%﹑雅居樂（3383）升8.5%。

金融股方面，平保（2318）升7.9%，報51.95元，國壽（2628）升7.2%﹑友邦（1299）升4.1%﹑滙豐（0005）升0.6%。

【11:37】上証半日升3%

A股今早反覆上揚，上証指數中午收市報3355點，升96點或3%，深成指數中午收市報10727點，升169點或1.6%。兩市半日成交1.46萬億元人民幣。合共有超過4,400隻股票上揚。

【11:22】港股升逾800點

港股升870點，報21507點，科指升184點，報4824點。

龍湖（0960）升13.9%，中升（0881）升11.5%。

【11:08】港股升789點

港股升幅再次擴大，恒指曾高見21430點，最新報21426點，升789點或3.8%，科指升3.3%或153點，報4793點。

內房股獲投資者追捧，雅居樂（3383）升5.7%，龍湖（0960）升12%﹑融創（1918）升16.9%。

【10:03】上証指數曾轉跌

上証指數一度轉跌，曾低見3257點，其後重拾升勢，最新報3283點，升24點，成交3,209億元。

【09:58】滬指升幅收窄至15點

上証指數今早曾收復3300點，高見3327點，最新報3274點，升15點。

滬深京3市目前有2,300隻股票向下。

【09:45】港股曾升逾700點

港股升幅曾擴大至逾700點，最新報21328點，升691點，科指升167點或3.6%，報4808點。

【09:33】港股曾升逾500點

港股今早升幅曾擴至逾500點，最新報21124點，升487點，科指升123點或2.65%，報4763點。

【09:23】港股高開408點

恒指最新報21046點，高開408點﹑國指最新報7525點，高開159點，科指最新報4772點，高開132點。

港交所（0388）高開2.5%﹑報330元。

券商股方面，中信証券（6030）高開4.3%﹑中金（3908）高開7.2%﹑廣發証券（1776）高開6%。

內險股方面，平保（2318）高開3.9%﹑國壽（2628）高開3.8%﹑太保（2601）高3.3開%。

科技股方面，阿里（9988）高開2%﹑騰訊（0700）高開0.9%﹑美團（3690）高開4.8%﹑小米（1810）高開2.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%﹑友邦（1299）高開3.5%。