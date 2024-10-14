出口戰略及國策　成家電股動力｜伍禮賢

近年最大規模的IPO，內地家電巨頭之一的美的集團（0300）自上月中在港上市以來，股價持續走高，至今已經累升了逾50%，屬於年內表現較好的一隻IPO。適逢近期中港股市受高漲情緒推動，加上內地一系列支持經濟的「組合拳」釋放了市場流動性，內需消費股明顯急升。在家電股中，除了美的集團外，筆者認為海爾智家（6690）在出口戰略推動下，亦值得關注。



在推出「組合拳」前，內地首8個月社會消費品零售總額按年增長3.4%，家用電器和音像器材類的零售額電器和音像器材類的僅按年增長2.5%，反映內需較低迷，以及業界競爭競烈的情況。不過多間家電上市公司上半年業績均有上升，當中出口市場成為了行業的增長點。

出口市場成家電企業增長點

從海關總署的數據顯示，內地家電出口連續18個月呈現正增長，按年上升14.7%。首8個月家電出口上升10.9%，相較2023年全年僅上升3.8%，反映增長速度加快，相信這主要是因為內地品牌的家電在性價比上具有優勢有關。

海爾智家上半年收入1,356.2億元（人民幣，下同），按年增長3%，當中海外收入為708.2億元，按年增長3.7%，主要是得益於高端品牌轉型和新興市場拓展。整體淨利104.2億元，按年增16.3%，反映公司在較大競爭力的環境下，盈利能力仍得到提升。筆者相信，這主要是因為公司不斷提升注塑件等零件自製率，加上透過全球供應鏈協同提升產能利用率，增強了其產品的成本競爭力，並提升了毛利率。

收購ESA助拓非洲市場

從海外細分地區的收入來看，雖然收入佔其海外市場超過一半的北美市場期內需求疲軟、但依然跑贏行業，核心家電整體份額增長且到各家電品類份額均有提升。至於公司在歐洲、澳新及南亞市場的收入均有高單位數的按年增長。東南亞及中東非的收入分別成長12.4%及26.8%。

目前來看，筆者認為公司在中東非的收入成長空間最大，主要是因為公司先前全資收購了瑞典伊萊克斯集團旗下的ESA公司。ESA主要於南非從事熱水器業務，其中包括了當地著明的熱水器品牌Kwikot，相信有助海爾智家更快擴大非洲商業版圖。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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