上證跌0.39%　深證成指跌近2%　兩市成交逾4200億｜A股‧持續更新

撰文：黃捷
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【09:45】上證挫不足1%

港股今日﹙11日﹚假期休市，A股則弱勢。

上證指數跌0.39%，深證成指跌1.99%，創業板跌3.26%。

兩市成交額逾4,200億元，兩市下跌個股逾4,000隻。

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