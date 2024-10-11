A股三大指數齊收跌 上證挫2.55% 晶片、新能源等偏軟
撰文：黃捷
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【15:05】
A股三大股指集體收跌。上證指數報收3217.74點，跌2.55%，深成指報收10060.74點，跌3.92%，創業板指報收2100.87點，跌5.06%。
晶片、新能源、醫藥、軍工板塊普跌，而紅利資產沖高回落。
【14:20】
上證指數跌幅一度擴大至3%，現挫2.72%；深證成指跌4.12%，創業板指跌5.26%，Kimi概念、PLC概念、CRO等板塊跌幅居前，兩市下跌個股逾4700隻。
【13:33】滬指午後跌幅一度擴大至2%
滬指午後跌幅一度擴大至2%，現挫1.59%；深成指跌2.77%，創業板指跌3.86%，全市場超4600隻個股下跌。風電、半導體、軍工裝備板塊跌幅居前。
兩市成交額突破萬億元。
【11:40】A股半日受壓
A股半日收市偏軟，上證指數跌1.6%，深證成指跌2.62%，創業板指跌3.57%。
兩市成交額9,836億元，下跌股份數逾4,500隻。
板塊上，貴金屬、房地產、多元金融、跨境支付等板塊漲幅居前；風電設備、軍工裝備、軍工電子、半導體、白酒等板塊下挫。
【11:20】A股跌勢減緩
創業板指跌近3%，上證指數跌1.48%，深證成指跌2.21%，兩市成交額9,565億元。
【10:09】創業板指跌幅擴大至5%
創業板指跌幅擴大至逾5%，上證指數跌1.84%，深證成指跌3.87%，兩市下跌個股逾4553隻。
【09:45】上證挫不足1%
港股今日﹙11日﹚假期休市，A股則弱勢。
上證指數跌0.39%，深證成指跌1.99%，創業板跌3.26%。
兩市成交額逾4,200億元，兩市下跌個股逾4,000隻。