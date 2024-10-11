南韓央行減息0.25厘　符合預期

撰文：黃捷
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南韓央行把基準利率由3.5%下調至3.25厘，減息0.25厘，符預期。

外電指，南韓當地房地產市場出現降溫跡象，且通膨壓力大幅緩解，當局終於可以將重點轉向支持經濟運行。

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