財政部藍佛安︰發特別國債撐國有銀行　中央有舉債空間｜持續更新

【財政部 / 財政政策 / 中國救市 / 港股】中國財政部長今日﹙12日﹚上午10時舉行新聞發布會，財政部長藍佛安將介紹「加強財政政策逆周期調節」的措施，市場期待財政政策能加碼以扭轉經濟疲態，《彭博》調查預估新增刺激措施規模約2萬億元人民幣﹙下同﹚。

【10:20】將有效補充地方政府綜合財力

財政部部長藍佛安表示，財政部將有效補充地方政府綜合財力4,000億元。鼓勵有條件的地方盤活閒置資產，加強國有資本收益管理，努力增加財政收入，指導地方依法依規使用預算穩定調節基金等資金，保障財政支出的需要。

他指，財政部措施，無疑是政策及時雨，減輕地方政府債務，下一部指導地方穩妥化解隱性債務。

【10:14】 中央財政有舉債空間

藍佛安指出，財政部在加快落實已確定政策的基礎上，圍繞穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措，包括支持地方化解債務風險，如增加債務額度，化解隱性債務；發行特別國債，支持國有銀行補充核心一級資本，加大信貸投放能力；運用地方政府專項債、專項資金，推動房地產止跌回穩；加大重點群體支援力度，如針對學生提出解困措施。

藍佛安續稱，不僅以上四點已經正在運用的政策，遇有其他政策、工具正在研究中，比如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。

【10:08】藍佛安介紹財政部六大工作

藍佛安先介紹今年以來財政政策執行情況，他指共有6個方面，包括擴大財政政策規模；優化稅惠優惠政策，包括減稅政策；積極推動國內有效需求；加強基層三保領域的保障；更大力度支持民生保障；扎實化解地方債務風險。

他指，1-9月發行新增專項債券3.6萬億元，支持項目超過3萬個，用作項目資本金超2600億元。

藍佛安又稱，中國經濟行出現一些情況及問題，但他稱可負責任地指，中國財政有足夠能力及措施，實現收支平衡，完成全年預算目標。

【10:00】記者會召開

記者會召開，財政部長藍佛安連同三名副部長見記者。

【09:45】央視指規格高

據央視報道，今個會規格高。一會兒即將到場的除了財政部部長藍佛安以外，還將有三位副部長出席，財政部一正三副主要負責人到場。據悉三位副部長分別負責的領域涉及綜合司、預算司、國庫司等領域，這和日常提到的財政政策工具箱裡的很多工具都有關，比如超長期特別國債、專項債等等都包括在內。

談及關注點，央視指有三類，包括怎麼來加大財政政策逆週期調節力度、財政政策工具箱裡的工具有哪些，以及跟老百姓息息相關的政策有哪些。

【專家拆局】︰「救市第二箭」蓄勢待發! 大行競猜財政部招數 專家：有3股值博

專家預估新增刺激措施規模約2萬億

《彭博》本周對23名經濟學家、分析師和基金經理展開的調查顯示，超過八成受訪對象認為財政部將在周六的新聞發布會上宣布增量財政刺激措施。對截止2025年底的增量刺激政策規模預估方面，21個回覆中超過七成選擇了2萬億元左右。

部分受訪人士認為，政府將通過增發特別國債的方式來籌措資金，減輕地方政府債務負擔和提振消費將是刺激政策主要導向。

市場憧憬祭新措施救經濟，並由發行國債融資。（網上圖片）

洪灝︰新焦點落在刺激消費

思睿集團首席經濟學家洪灝撰文分析指，新焦點將落在刺激消費而不是投資，且由發債作融資。同時，中央會集中長遠經濟管理，抗擊通縮，並進一步減緩地方政府債務負擔。

另外，他料明年財政赤字會升至GDP的4%。今年中國赤字率按3%安排，赤字規模4.06萬億元人民幣。

至於中央對股市態度，洪灝認為，會進一步「冷靜」市場，導向「慢牛」，而不是「瘋牛」。