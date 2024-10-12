財政部10點開記者會　藍佛安強調化解地方債務風險｜持續更新

【財政部 / 財政政策 / 中國救市 / 港股】中國財政部長今日﹙12日﹚上午10時舉行新聞發布會，財政部長藍佛安將介紹「加強財政政策逆周期調節」的措施，市場期待財政政策能加碼以扭轉經濟疲態，《彭博》調查預估新增刺激措施規模約2萬億元人民幣。

【10:08】藍佛安介紹財政部六大工作

藍佛安先介紹今年以來財政政策執行情況，他指共有6個方面，包括擴大財政政策規模；優化稅惠優惠政策，包括減稅政策；積極推動國內有效需求；加強基層三保領域的保障；更大力度支持民生保障；扎實化解地方債務風險。

【10:00】記者會召開

記者會召開，財政部長藍佛安連同三名副部長見記者。

【09:45】央視指規格高

據央視報道，今個會規格高。一會兒即將到場的除了財政部部長藍佛安以外，還將有三位副部長出席，財政部一正三副主要負責人到場。據悉三位副部長分別負責的領域涉及綜合司、預算司、國庫司等領域，這和日常提到的財政政策工具箱裡的很多工具都有關，比如超長期特別國債、專項債等等都包括在內。

談及關注點，央視指有三類，包括怎麼來加大財政政策逆週期調節力度、財政政策工具箱裡的工具有哪些，以及跟老百姓息息相關的政策有哪些。

【專家拆局】︰「救市第二箭」蓄勢待發! 大行競猜財政部招數 專家：有3股值博

專家預估新增刺激措施規模約2萬億

《彭博》本周對23名經濟學家、分析師和基金經理展開的調查顯示，超過八成受訪對象認為財政部將在周六的新聞發布會上宣布增量財政刺激措施。對截止2025年底的增量刺激政策規模預估方面，21個回覆中超過七成選擇了2萬億元左右。

部分受訪人士認為，政府將通過增發特別國債的方式來籌措資金，減輕地方政府債務負擔和提振消費將是刺激政策主要導向。

市場憧憬祭新措施救經濟，並由發行國債融資。（網上圖片）

洪灝︰新焦點落在刺激消費

思睿集團首席經濟學家洪灝撰文分析指，新焦點將落在刺激消費而不是投資，且由發債作融資。同時，中央會集中長遠經濟管理，抗擊通縮，並進一步減緩地方政府債務負擔。

另外，他料明年財政赤字會升至GDP的4%。今年中國赤字率按3%安排，赤字規模4.06萬億元人民幣。

至於中央對股市態度，洪灝認為，會進一步「冷靜」市場，導向「慢牛」，而不是「瘋牛」。