炒中央救市　港股「過山車」日瀉2000點　前財爺勸散戶勿重注短炒

中國救市，令中港股市進入政策市，波動加深，港股短期抽升逾三成，惟亦試過單日暴瀉逾二千點。前 財政司前司長曾俊華在其社交平台撰文，提醒道投資應該看長線，而非炒作政府政策，短炒波幅「搵快錢」。

他指出，最重要是搞好經濟基調同實體經濟的實力，如果這些條件不存在，任何調控市場政策，都會徒勞無功，甚至會附帶損害，傷及普通市民。

曾俊華奉勸散戶，勿「跟車」太貼，落重注炒短線，因為隨時都有機會成為大戶的「點心」。

曾俊華勸散戶勿跟車太貼，落重注炒短線。（資料圖片）

曾俊華FB帖文全文︰

「久不久我就會去海洋公園行下，食下嘢，但係過山車呢類刺激機動遊戲，為咗健康著想，我都係留番畀啲後生仔女去。喺過去呢兩個星期，大家有冇坐上股市過山車，經歷嗰種大起大落、驚心動魄嘅場面呢？

認識我嘅朋友都應該知道，我係好鼓勵大家去投資嘅，等自己有個穩健嘅財務狀況，面對未來變化萬千嘅世界。之不過，我認為，投資係應該睇長線，而唔係睇政府有乜嘢政策出，就抓住時機，短炒波幅搵快錢。股市係一個零和遊戲，有人喺股市賺錢嘅同時，另一邊就有人蝕錢，所以當我聽到有大班人，尤其係年輕一輩，佢哋嗱嗱臨咁走去開證券戶口，諗住跟大隊賺番一筆，呢個係好荒謬，亦會有好多人損手爛腳。市場實在有太多不可預期嘅情況，奉勸各位散戶，唔好跟車太貼，落重注炒短線，因為隨時都有機會成為大戶嘅點心。

最近股市急升急跌就係好好嘅例子，公眾以為政府會推出重大優惠政策，可以令市場蓬勃番，於是就一窩蜂入市，但係最後股市暴跌，大家嘅期望亦都落空。

我係比較保守嘅人，我相信市場嘅力量，認為市場係會自行調節，最終回復平衡嘅狀態。相反，人為嘅操控，只能夠產生短期嘅效果，對長遠經濟作用影響好細。講到尾，最重要嘅，都係要搞好經濟基調同實體經濟嘅實力，如果呢啲條件唔存在，任何調控市場嘅政策，都會徒勞無功，甚至會附帶損害，傷及普通市民。

唔好嫌我長氣，各位喺投資嘅時候，都係要小心謹慎，睇長線。我一直都認為，香港真係要由小學開始，向學生進行金融教育，從小教導小朋友，金融市場係啲乜，引導佢哋要學習儲蓄同有長線投資嘅概念，當佢哋擁有呢啲理財嘅基本知識之後，大個咗就唔會亂咁跟風，做傻事。」