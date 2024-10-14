市監局記者會｜優化無還本續貸政策　助企業緩解資金周轉困難

國務院新聞辦公室於今日（星期一）上午10時舉行新聞發佈會，請國家市場監督管理總局局長羅文、工業和資訊化部副部長王江平、司法部副部長胡衛列、國家金融監督管理總局副局長叢林介紹加大助企幫扶力度有關情況，並答記者問。



羅文指出，加快推動民營經濟促進法，平等對待民企。以及推動金融企業協助處理中小企業融資問題，科學引導企業合法經營。

他又指出將會同有關部門創新實施質量融資徵信政策。

加快制修訂消費品以舊換新標準重點

羅文指出加快制修訂設備更新和消費品以舊換新相關重點標準的進程。大規模設備更新和消費品以舊換新，能夠有效拉動投資、促進消費，為企業提供廣闊的市場發展空間。今年以來，總局圍繞「兩新」行動，安排了130項標準制修訂任務，目前已經完成74項，接下來將深入實施標準提升行動，加快推進標準的研製進程，重點升級能耗排放技術標準、提升產品品質安全標準、加大回收循環利用標準供給，切實以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新。

司法部副部長胡衛列表示， 堅決遏制亂罰款、亂檢查、亂查封等行為，進一步優化法治化營商環境。

要營造公平競爭市場環境

羅文指出截至今年8月底，內地實有個體工商戶1.25億戶，佔經營主體總數的三分之二。個體工商戶在穩就業、惠民生、促發展方面發揮著重要作用。市場監管總局將個體工商戶分為生存、成長、發展三個類型和名、特、優、新四個類別，將在今年年底前建成全國統一的分型分類「個體工商戶名錄庫」。在此基礎上，將會同相關部門在稅收、社保、就業、融資等領域出台更有針對性的政策，推動地方政府在場地、成本、培訓、招工等方面對個體工商戶實施精準幫扶。

羅文表示，要營造公平競爭的市場環境。針對地方保護、市場分割等問題，將出台和實施更有剛性約束的制度措施。加快推進《反不正當競爭法》的修訂進程，預防和制止不正當競爭行為。深入抓好《公平競爭審查條例》實施，推動清理妨礙統一市場和公平競爭的政策措施，進一步釋放我國超大規模市場潛力。大力推進市場秩序綜合治理，重點整治侵犯智慧財產權和商業秘密、制售假冒偽劣商品等違法行為，以良好的市場秩序增強企業發展活力。

羅文指出有力有效減輕企業負擔，要在降低制度性交易成本上加大力度，大力推進「高效辦成一件事」的改革，推動企業辦事由「多地、多窗、多次」向「一地、一窗、一次」轉變。要在減輕企業負擔上狠下功夫，聚焦重點收費主體、重點行業領域，組織開展涉企違規收費專項檢查和重點抽查，加快違規收費退費進度，讓企業儘快得到實惠。要在健全涉企收費長效監管機制上持續發力，推動修訂保障中小企業款項支付條例，切實維護企業合法權益。

中國景點・中國旅遊・中國上海・東方明珠塔・中國經濟・中國自由行。（Reuters）

要求各級政府及部門做好投資項目推介對接

談及民營經濟促進法（草案）時，胡衛列指出，把對民營經濟平等對待、平等保護的要求落下來，構建穩定民營企業和企業家發展預期、促進民營經濟發展的長效機制。草案第一次將兩個「毫不動搖」、培育和弘揚企業家精神等寫入了法律，並明確促進民營經濟持續健康高質量發展是國家長期堅持的重大政策方針。這些內容成爲法律制度後，就具有了穩定性和剛性的約束，必將促進民營經濟持續健康高質量發展，爲包括民營經濟在內的各種所有制經濟共同發展營造更加良好的營商環境。

他又指出，在投資融資支持方面，着力優化民營經濟投融資環境，支持民營經濟組織參與國家重大戰略和重大工程，要求各級政府及其部門做好投資項目的推介對接，支持民營經濟組織盤活存量資產、提高再投資能力。支持金融機構開發適合民營經濟特點的金融產品和服務，向民營經濟組織提供權利質押貸款。對金融機構向小型微型民營經濟組織提供金融服務實施差異化監管，允許合理設置不良貸款容忍度。推動構建民營經濟組織融資風險市場化分擔機制。

人民幣貸款餘額8月底增至252萬億元

國家金融監督管理總局副局長叢林表示，截至2024年8月末，人民幣貸款餘額252.02萬億元人民幣，按年增長8.5%。

叢林又指出表示，金融監管總局優化了無還本續貸政策，幫助經營主體來緩解資金週轉的困難。這項政策的適用範圍不僅包括小微企業，同時還階段性地擴大到中型企業。「需要再強調和說明一下，符合條件的續期貸款不能單獨因爲辦理續貸因素來下調貸款分類。」叢林表示，銀行要加強風險管理，綜合考量借款人的履約能力、擔保等一些因素，合理確定續期貸款的風險分類