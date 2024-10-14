市監總局記者會｜有力有效降低企業負擔　切實維護企業合法權益

國務院新聞辦公室於今日（星期一）上午10時舉行新聞發佈會，請國家市場監督管理總局局長羅文、工業和資訊化部副部長王江平、司法部副部長胡衛列、國家金融監督管理總局副局長叢林介紹加大助企幫扶力度有關情況，並答記者問。



羅文指出，加快推動民營經濟促進法，平等對待民企。以及推動金融企業協助處理中小企業融資問題，科學引導企業合法經營。

他又指出將會同有關部門創新實施質量融資徵信政策。

加快制修訂消費品以舊換新標準重點

羅文指出加快制修訂設備更新和消費品以舊換新相關重點標準的進程。大規模設備更新和消費品以舊換新，能夠有效拉動投資、促進消費，為企業提供廣闊的市場發展空間。今年以來，總局圍繞「兩新」行動，安排了130項標準制修訂任務，目前已經完成74項，接下來將深入實施標準提升行動，加快推進標準的研製進程，重點升級能耗排放技術標準、提升產品品質安全標準、加大回收循環利用標準供給，切實以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新。

司法部副部長胡衛列表示， 堅決遏制亂罰款、亂檢查、亂查封等行為，進一步優化法治化營商環境。

要營造公平競爭市場環境

羅文指出截至今年8月底，內地實有個體工商戶1.25億戶，佔經營主體總數的三分之二。個體工商戶在穩就業、惠民生、促發展方面發揮著重要作用。市場監管總局將個體工商戶分為生存、成長、發展三個類型和名、特、優、新四個類別，將在今年年底前建成全國統一的分型分類「個體工商戶名錄庫」。在此基礎上，將會同相關部門在稅收、社保、就業、融資等領域出台更有針對性的政策，推動地方政府在場地、成本、培訓、招工等方面對個體工商戶實施精準幫扶。

羅文表示，要營造公平競爭的市場環境。針對地方保護、市場分割等問題，將出台和實施更有剛性約束的制度措施。加快推進《反不正當競爭法》的修訂進程，預防和制止不正當競爭行為。深入抓好《公平競爭審查條例》實施，推動清理妨礙統一市場和公平競爭的政策措施，進一步釋放我國超大規模市場潛力。大力推進市場秩序綜合治理，重點整治侵犯智慧財產權和商業秘密、制售假冒偽劣商品等違法行為，以良好的市場秩序增強企業發展活力。

羅文指出有力有效減輕企業負擔，要在降低制度性交易成本上加大力度，大力推進「高效辦成一件事」的改革，推動企業辦事由「多地、多窗、多次」向「一地、一窗、一次」轉變。要在減輕企業負擔上狠下功夫，聚焦重點收費主體、重點行業領域，組織開展涉企違規收費專項檢查和重點抽查，加快違規收費退費進度，讓企業儘快得到實惠。要在健全涉企收費長效監管機制上持續發力，推動修訂保障中小企業款項支付條例，切實維護企業合法權益。