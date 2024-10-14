港股反覆低收159點　港交所跌3.5%及美團挫半成　安踏瀉近9%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】上周五（11日）為重陽節假期，港股休市。當日美國股市上揚，三大指數均高收，其中道指升409點或1%，標普指數及納指分別升0.61%及0.33%。商品市場於今日（14日）亞洲交易時段回落，其中油價跌逾1%。匯市方面，美元兌歐元及英鎊分別升逾0.1%。亞太區股市方面，今日為日本假期，當地休市。另一方面，內地財政部於上周六（12日）舉行發布會，會上並無提及太多具體財政刺激經濟措施。



【16:38】港股跌159點

港股今日走勢相當反覆，上午曾跌逾500點，其後跌幅不斷收窄，在午後初段更曾回升，惟最終低收，成交額不足2,800億元。消費股為今日表現最差的板塊。

恒指收市報21092點，跌159點，國指跌40點，報7579點，科指跌67點，報4668點，成交額約為2,771億元。

消費股方今日表現疲弱，安踏（2020）跌8.7%，李寧（2331）跌4.1%，蒙牛（2319）跌2%﹑海底撈（6862）跌1.4%。

汽車股方面，小鵬（9868）收市報47.75元，跌5.6%﹑蔚來（9866）跌3.5%﹑理想汽車（2015）跌1%﹑比亞迪（1211）跌3.6%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.9%﹑潤置（1109）升5.8%﹑中海外（0688）升5.5%。

內銀股方面，建行（0939）升2.3%﹑工行（1398）及農行（1288）均升3.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%﹑友邦（1299）跌1.6%﹑港交所（0388）跌3.5%﹑平保（2318）升0.3%。

科技股方面，騰訊（0700）及阿里（9988）均跌0.6%﹑美團（3690）挫5.2%。

【15:20】港股跌近200點

A股高收，上証指數收市報3282點，升66點或2.1%﹑深成指數收市報10327點，升266點或2.65%，滬深300指數收市報3961點，升74點或1.9%，創業板指數收市報2155點，升54點或2.6%。兩市合共成交額1.63萬億元人民幣。

港股股幅進一步擴大，最新報21054點，跌197點，成交額為2,452億元。

【14:28】港股再次轉勢跌逾百點

港股走勢再次逆轉，恒指最新報21145點，跌106點，國指跌23點，報7597點，科指跌72點，報4663點。

安踏（2020）跌8.2%，報91.9元，中升（0881）跌7.1%，報12.36元。

【13:33】上証指數升幅擴至2%

內地股市午後升幅擴大，上証指數最新報3282點，升64點或2%，深成指數10297點，升233點或2.3%。

【13:26】恒指轉升51點

恒指轉升，最新報21303點，升51點，國指升39點，報7660點，科指跌28點，報4707點。

【13:19】港股曾收復所有失地

港股跌幅午後明顯收窄，曾收復所有失地，恒生指數最新報21238點，跌13點，國指升12點，報7633點，科指跌51點，報4684點。

內房及內銀股逆市上揚，潤地（1109）升6%月，中海外（0688）升5.1%，工行（1398）升4.3%。

【12:27】港股半日跌87點

港股半日跌87點，恒指中午收市報21164點，國指半日跌13點，報7607點，科指跌77點，報4658點，成交額約為1,723億元。

消費股表現疲弱，安踏（2020）瀉8.9%﹑李寧（2331）跌4.4%﹑蒙牛（2319）跌2.6%﹑海底撈（6862）跌2.1%﹑農夫山泉（9633）跌1.3%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌6.2%﹑蔚來（9866）跌4.3%﹑理想汽車（2015）曾倒升，中午收市報106.9元，跌不足0.1%﹑比亞迪（1211）跌3.1%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.1%﹑潤地（1109）升5.1%﹑中海外（0688）升4.8%﹑融創（1918）升1.5%。

內銀股方面，建行（0939）及中行（3988）均升3.2%﹑交行（3328）升3.4%﹑工行（1398）升3.9%﹑農行（1288）升4.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%﹑友邦（1299）跌0.6%﹑平保（2318）升0.4%﹑港交所（0388）跌3.8%。

【11:37】上証指半日升1.6%

內地股市半日高收，上証指數中午收市報3271點，升53點或1.66%，深成指數報10225點，升165點或1.64%，滬深300指數報3946點，升59點，創業板指數收市報2119點，升19點。

恒指最新報21116點，跌135點。

A股市場。（新華社）

【11:15】港股跌幅收窄至215點

市監局等部門記者會已結束，港股跌幅收窄，最新報21036點，跌215點。

內地股市重拾升勢，上証指數報3254點，升36點，深成指數最新報10146點，升86點。

【10:50】港股跌近500點

港股最新報20771點，跌480點，國指跌169點，報7450點，科指跌4536點，跌199點。

中升（0881）跌9.8%﹑安踏（2020）跌8.9%，美團（3690）跌7.2%﹑周大福（1929）跌7.2%。

美團

【10:29】深成失守萬點

深成拍數失守萬點，最新報9990點，跌70點

【10:26】港股跌逾500點

港股最新報20743點，跌508點。

【10:24】港股跌近500點

市監總局等部門正舉行發布會之際，內地股市轉跌，上証指數最新報3212點，跌5點，深成指數最新報10001點，跌59點。

港股最新跌496點，報20755點。

【10:06】港股跌逾400點

港股最新報20785點，跌466點，國指跌153點，報7466點，科指跌197點，報4538點。

【09:57】港股失守21000點

內地股市升幅擴大，上証指數曾高見3269點，最新報3240點，升22點，深成指數最新報10037點，升6點。

港股失守21000點，報20993點，跌258點。

【09:36】上証指數及深成指數上揚

港股早段跌幅擴大至逾200點，曾跌至21000點邊緣，最新報21032點，跌219點。

內地股市上揚，上証指數升28點，報3246點；深成指數最新報10170點，升107點。

【09:25】港股低開23點

恒指最新報21228點，低開23點，國指最新報7606點，低開14點，科指最新報4702點，低開33點。

消費股今早表現疲弱，安踏（2020）低開5.7%﹑李寧（2331）低開2.9%﹑蒙牛（2319）低開3.3%﹑海底撈（6862）低開1.5%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.1%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑美團（3690）低開2%﹑小米（1810）低開0.2%﹑京東（9618）高開0.2%。

金融股方面，港交所（0388）低開1.3%﹑滙豐（0005）高開0.4%﹑友邦（1299）高開0.3%﹑平保（2318）低開0.3%，建行（0939）高開1.5%。

內房股方面，龍湖（0960）高開4.6%﹑潤地（1109）高開2.7%﹑中海外（0688）高開4%。