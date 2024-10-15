恒指午後挫近800點　潤啤瀉11%　美團挫逾6%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（14日）走勢波動，最終低收，美國股市則延續上日升勢，道指企穩43000點收市，升201點，標準普爾指數及納指分別升0.77%及0.87%。匯市方面，美元兌歐元等多項主要貨幣變動不大。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌2.76%，跌穿每桶72美元。



【14:28】港股跌幅擴至逾700點

港股跌勢加深，恒指現挫751點或3.56%，報20341點。國指及科指分別挫3.73%及3.97%。大市成交額1,721億元。

華潤啤酒大瀉11.24%，續為表現最差藍籌。另外，信義光能﹙0968﹚、美團及蒙牛﹙2319﹚分別挫7.97%、6.31%及6.31%。

【14:10】港股跌幅擴至逾500點

港股午後挫逾500點。恒指報20535點，跌557點或2.64%；國指報7368點，挫211點或2.79%；科指報4530點，挫137點或2.95%。大市成交額1,516億元。

潤啤瀉逾一成，為表現最差藍籌。

另外，美團挫4.8%、阿里巴巴挫3.7%、騰訊挫3.07%。

【13:20】港股跌幅擴至逾400點

港股跌幅於午後擴大至逾400點，恒指最新報20674點，跌418點，國指跌162點，報7416點，科指跌99點，報4568點。

【12:19】港股半日跌282點

港股半日低收，更曾跌逾300點，中午收市報20810點，跌282點，國指跌112點，報7467點，科指跌53點，報4614點，成交額降至1,099.7億元。

消費股表現疲弱，潤啤（0291）挫8.6%，中午收市報30.9元，農夫山泉（9633）跌4.6%﹑蒙牛（2319）跌4%﹑海底撈（6862）跌3.2%。

汽車股亦處於弱勢，理想汽車（2015）跌2.2%﹑蔚來（9866）跌5.4%﹑小鵬（9868）跌3.7%﹑比亞迪（1211）跌1.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.3%﹑騰訊（0700）跌2.5%﹑美團（3690）跌3.8%﹑小米（1810）逆市升1.1%﹑京東（9618）跌1.8%。

內銀股方面，建行（0939）跌0.5%﹑工行（1398）跌0.8%﹑農行（1288）升0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.1%﹑友邦（1299）跌1.1%﹑平保（2318）跌1.8%﹑港交所（0388）跌1.9%。

【11:39】滬深股市半日低收

內地股市中午低收，上証指數中午收市報3267點，跌17點，深成指數收市報10324點，跌2點，滬深300指數收市報3942點，創業板指數收市報2152點，跌3點。

【11:24】港股跌幅擴至逾300點

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報20766點，跌326點，國指跌132點，報7447點，科指跌66點，報4601點。

消費股下挫，潤啤（0291）最新報30.6元，瀉9.5%，蒙牛（2319）跌4.1%。

美團（3690）跌4.8%，報174.8元。

【10:45】港股跌幅擴大至逾200點

港股跌幅擴大至逾200點，恒指最新報20846點，跌245點，國指跌101點，報7478點，科指跌48點，報4619點。

潤啤（0291）跌5.8%﹑蒙牛（2319）跌2.6%﹑農夫山泉（9633）跌2.2%。

華潤啤酒（0291）旗下品牌雪花啤酒。（視覺中國）

【09:57】港股仍處於21000點以下

油價回落拖累油股向下，中石油（00857）跌2.7%﹑中海油（0883）跌1.6%。

港股最新報20968點，跌124點。

【09:38】上証指數早段向下

港股跌幅在早段擴大，恒指再次失守21000點，最新報20959點，跌133點。

內地股市亦向下，上証最新報3266點，跌17點。

【09:25】港股低開46點

恒生指數最新報21046點，低開46點，國指最新報7555點，低開24點，科指最新報4654點，低開14點。

港交所（0388）低開0.8%，報320元。券商股方面，中金（3908）高開0.1%﹑中信証券（6030）高開0.5%﹑中國銀河（6881）低開0.9%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開4.7%﹑蔚來（9866）低開3.7%﹑理想汽車（2015）低開1.6%﹑比亞迪（1211）低開1.5%。

消費股方面，安踏（2020）高開0.2%﹑李寧（2331）平開﹑蒙牛（2319）平開﹑海底撈（6862）平開。

基建股方面，中鐵（0390）低開0.5%﹑中鐵建（1186）高開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%﹑友邦（1299）平開﹑平保（2318）低開1.1%。

內房股方面，龍湖（0960）低開1.2%﹑潤地（1109）低開0.6%﹑中海外（0688）高開0.8%。