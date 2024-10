《彭博》引述消息指,為了國家安全利益,美國將對某些國家的出口許可設定上限,限制Nvidia(英偉達)和其他美國公司向其出售先進AI晶片,據報官員將重點放在波斯灣國家,這些國家對AI資料中心的需求愈來愈大,且有雄厚財力提供資金。



報道引述消息指,評估工作尚處於初期階段,可能仍有變數,並指出這一想法在最近幾周得到廣泛關注。該政策將建立在簡化向阿聯酋和沙特等地資料中心輸出AI晶片的授權流程的新框架之上。商務部官員上個月公布了這些規定,並表示還將推出更多規定。

商務部負責監督出口管制的工業與安全局拒絕發表評論。英偉達和AMD也拒絕置評。英特爾沒有回應置評請求。白宮國家安全委員會發言人拒絕發表評論。

晶片・半導體・芯片・美國・日本・荷蘭ASML・中美晶片戰:Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration//File Photo