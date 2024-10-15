富國銀行投資研究所憂內地股市又再度一場空歡喜　籲趁反彈減持

內地於9月下旬連番公布刺激經濟措施，投資者信心頓時改善，中港股市更快速急升，兩地股市交投更屢創新高。不過富國銀行投資研究所策略師Sameer Samana對內地股市反彈的持續性持懷疑態度，原因是中國消費者情緒低迷，並鼓勵趁反彈減持。



《彭博》引述富國銀行投資研究所的報告稱，「我們認為這又是一場空歡喜，原因包括消費者可能需要一段時間來恢復受房地產拖累的資產負債表、人口下降、監管持續存在不確定性、政府債務水平高企，以及全球貿易保護主義加劇」。

此外，即將到來的美國大選可能也是一個負面催化因素，因為兩黨都傾向於對中國採取強硬立場，新一屆政府的首要舉措可能包括提高關稅和推出更嚴格的技術轉讓規定。Sameer Samana鼓勵投資者趁近期反彈之機削減對中國和新興市場股票的敞口。

籲投資者留意與能源相關等美股

相反，在選舉潛在造成波動之際，投資者應該關注能源、通信服務、金融、工業和材料等板塊的美國大型股以尋找潛在機會。

中港股市在9月下旬開始攀升，其中恒指曾高見23000點，為2年半以來首次。市場人士信心明顯改善，多間大行更上調予恒指目標價，其中花旗將恒指目標價升至28000點。內地更有經濟學家於國慶假期期間，預料假期後首日A股會升至停板。