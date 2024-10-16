港股午後升145點　龍湖漲近一成　本地地產股亦造好｜持續更新

港股上周一﹙7日﹚升穿23000點後無以為繼，恒指短期呈尋底格局，20000點心理關口危。特首今日宣讀施政報告，市場關注有否重大財金及樓市政策出台。



【13:10】港股升145點

港股午後一度抽升約200點，恒指現升145點或0.72%，報20464點；國指升60點或0.84%，報7338點；科指升2點或0.06%，報4453點。

龍湖升9%，續為最強藍籌。另外，中海外及潤地分別升5.7%及4.9%。

本地地產股亦造好，恒基﹙0012﹚升3.7%、新世界發展升2.98%。

【12:05】港股半日升近200點

港股半日升近200點，恒指升182點或0.9%，報20501點；國指升75點或1.03%，報7353點；科指升16點或0.37%，報4467點。大市成交額1,177億元。

內房股造好，龍湖半日升9%，報13.98元，為表現最佳藍籌。另外，中海外﹙0688﹚、潤地﹙1109﹚分別升5.77%及4.98%。

施政報告宣布，新資本投資者入境計劃即日起容許投資5,000萬或以上住宅物業，本地地產股表現佳，恒地﹙0012﹚升3.7%、長實升1.67%、新世界升1.24%、新地升0.87%。

重磅科技股方面，美團升2.8%、阿里巴巴升0.35%、騰訊升1.53%。

【11:02】港股回升

特首正宣讀施政報告，港股回升，恒指現報20393點，升74點或0.37%；國指報7316點，升38點或0.53%；科指則挫14點或0.33%。大市成交額926億元。

本地地產股普遍上揚，恒地升2.6%、長實升0.9%、新地則略跌0.23%。

【10:35】港股再度下挫

港股再度下挫，恒指現報20232點，跌85點或0.42%；國指報7249點，跌28點或0.39%；科指報4392點，跌58點或1.32%。大市成交額751億元。

安踏體育﹙2020﹚及銀娛﹙0027﹚濟瀉逾4%，為表現最差兩隻藍籌股。

【09:40】恒指轉跌為升

港股轉跌為升，恒指現漲21點或0.11%，報20340點；國指升8點或0.12%，報7286點；科指則跌17點或0.39%，報4433點。

住建部等明天開發布會，介紹穩樓市措施，龍湖﹙0960﹚高開近半成後續抽上，現漲1.45%。

特首今日宣讀施政報告，暫未有關於房策重大消息傳出，地產股表現平靜，新地﹙0016﹚跌0.69%、長實﹙1113﹚升0.3%、恒地﹙0012﹚升近2%。

【09:22】恒指今早低開174點

恒指今早低開174點，報20144點。另外，國指及科指分別挫0.9%及1.34%%。

港股上周一盤中高見23241點，恒指現時較該高位已累瀉逾13%。

阿里巴巴﹙9988﹚旗下高鑫零售(6808)獲第三方提全購，股價今早復牌高開25%。

阿里巴巴則開報98.5元，挫1.35%。

住建部等明天開發布會，介紹穩樓市措施，龍湖﹙0960﹚高開4.83%。