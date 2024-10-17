A股｜投資者由看淡變看好　美銀調查﹕看好中資股成擠擁交易

投資者對中資股態度明顯轉變，由一個月前傾向看淡，一個月後會偏好看好中資股。《彭博》報道，內地政府於今年9月下旬推出多項刺激經濟措施，看好中資股已成為擠擁交易之一。



報道指出美國銀行截至10月10日一周的最新調查顯示，約14%的投資者認為看好中國股票是全球市場最擁擠的交易之一，同樣上榜的還有買入「科技七巨頭」股票和黃金。而在此之前，沽空中國股票一直榜上有名。

上海東方明珠塔附近。（Reuters）

反映投資者情緒已改變

報道指出頭寸擁擠通常被視為逆向指標。當投資者押注趨同，就更容易受到突然逆轉的影響。同時指出棘手的是預測逆轉的時間。例如，沽空中國股票的交易在美國銀行的擁擠交易名單上停留了一年多，在市場下跌時效果很好。因此，僅僅被認為擁擠並不能使中國股票成為理想的沽空目標。

報道進一步指出無論如何，這項調查確實反映了市場情緒的快速轉變。這不禁讓人聯想到2023年初中國政府一夜之間意外取消新冠防疫限制後的突然轉變。

報道指出今次中國轉向刺激經濟的行動令大多數投資者感到意外。調查顯示，淨48%的受訪者預計未來幾個月經濟會走強，為2023年4月以來最樂觀的水平。但用謹慎樂觀來形容市場情緒的改善最為恰當。約31%的亞洲投資者表示，由於政策寬鬆的「增量跡象」，他們正尋求增加對中國的敞口，比例高於之前的8%。

投資者認為中資股未來升幅已受限制

但報道亦指出有33%的受訪者表示，他們要麼在觀望，要麼希望逢高賣出。美國銀行的亞洲客戶還認為，最近幾周中國股票的大幅上漲限制了近期進一步走高的空間。當被問及未來六個月的上漲潛力時，近一半（47%）受訪者認為漲幅在10%或以下。

報道認為這大概更能說明問題的是投資者一致認為這是個短線交易機會，而不是長期好轉。四分之三的受訪者認為，中國股市仍處於「結構性降級」的道路上。