住建部記者會｜住建部﹕擴大白名單項目信貸額至4萬億元人民幣

國務院新聞辦公室於今日（17日）上午10時舉行新聞發佈會，住房城鄉建設部部長倪虹和財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況，並答記者問。



新增100萬套城中村及危舊房改造

住建部部長倪虹於發佈會上表示，將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造。調查顯示，僅在35個大中城市，需要改造的城中村就有170萬套，其他城市也有改造需求；全國需要改造的危舊房有50萬套。這次提出的新增實施100萬套主要針對條件成熟、通過加大政策力度可以提前乾的項目，主要採取貨幣安置的方式，將更有利於群衆和自己意願選擇合適方式。

倪虹又指出會年底前，將「白名單」項目的信貸規模增加到4萬億元（人民幣‧下同)。城市房地產融資協調機制要將所有房地產合格項目都納入「白名單」，應進盡進、應貸盡貸，滿足專案合理融資需求。

他表示相關政策發佈以來，政策效果已經開始顯現，房地產開發投資、新建商品房銷售等主要指標降幅繼續收窄，特別是9月底以來，一手房看房量、到訪量、簽約量明顯增加，二手房交易量持續上升，市場出現了積極的變化。媒體報導，多地房地產政策支持力度加碼，一線城市樓市全線回溫。下一步，住建部將會同有關部門，堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，一項一項抓落實，把政策效應充分釋放出來，更多惠及人民群眾。

金監總局﹕優化貸款資金撥付方式

國家金融監督管理總局副局長肖遠企則於會上表示，優化貸款資金的撥付方式，做到「應早儘早」。今後，商業銀行和房地產項目公司在協商一致的情況下，可以將全部貸款提前發放給房地產公司開立的項目資金監管帳戶。

5項措施支持樓市

倪虹指出將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造，主要是考慮有些條件成熟、群衆改造意願迫切、前期工作比較紮實，貨幣化安置可以更好滿足群衆自主選擇房型、地點，又無需等待過渡期。對於什麼樣的項目可以獲得政策支持，有兩點：一是群衆改造意願強烈、安全隱患突出的要做重點選擇；二是項目的兩個方案要成熟：一個是徵收安置方案成熟紮實，另一個是資金大平衡，做到項目總體平衡，避免新增地方債務風險。主要支持政策有5條：一是重點支持地級以上城市，二是開發性、政策性金融機構給予專項借款，三是允許地方發行專項債，四是給予稅費優惠，五是商業銀行根據評估發放貸款。

財政部﹕以市場化進行專項債收購存量房作保障房

財政部部長助理宋其超在發佈會上表示，對於專項債收購存量商品房用作保障性住房，這項政策由地方自主決策、自願實施，遵循法治化原則，按照市場化運作方式，在確保項目融資收益平衡的基礎上，地方安排專項債收購存量商品房。

倪虹亦指出，爲了適應生育二孩的需要支持地方結合實際，增加保障對象住房面積，各城市政府結合當地實際，優化完善房地產政策同時，一定要加大保障力度，兜牢住房保障底線。到今年年底，計劃讓450萬青年人、新市民能夠住進保障性住房。他又指出保障性住房主要是「以需定購」，籌集房源有兩種方式，一種是新建，一種是購買。1至9月內地已建設籌集148萬套保障性住房，到年底將有450萬人住進保障性住房。

大部份現有按揭利率將10月25日完成批量下降

人民銀行副行長陶玲於會上表示，預計大部分存量（現有）按揭貸款將在10月25日批量下調完成，意味着大家在10月26日就可以通過貸款銀行的指定渠道查看調整結果，部分中小銀行調整時間會稍晚，總體會在10月31日前全部完成。絕大部分借款人都不需要到銀行網點辦理，對於按揭爲浮動利率的借款人不需要提出申請，銀行系統會批量調整，這部分佔現有按揭九成以上；按揭爲固定利率的借款人可通過銀行手機銀行、網上銀行等渠道辦理。她預計存量房貸利率調整能惠及5,000萬個家庭，節省支出1,500億元。