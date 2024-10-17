恒指挫近300點　失守兩萬點關　較近日高位累瀉13%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】計及周三（16日）港股已錄得3連跌，不過美股在當日卻反彈，道指勁升337點或0.79%，重上43000點。標普指數及納指分別升0.47%及0.28%。亞太區股市今日（17日）未見明確方向，其中日本股市只在窄幅上落。匯市方面，美元兌多種貨幣未見大變動。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升0.65%。



【15:21】港股失守20000點

港股失守20000點，恒指挫287點或1.42%，現報19999點。科指及國指則挫1.72%及1.59%。大市成交額1,631億元。

大市早前升穿23000點，現水平較之累瀉逾13%。

【15:09】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3169點，跌33點或1.05%，深成指數收市報9891點，跌73點或0.7%，滬深300指數收市報3788點，跌43點或1.13%，創業板指數收市報2033點，跌6點或0.32%。

港股跌幅進一步擴大，曾低見20065點，最新報20066點，跌219點。

【14:13】港股最新升10點

港股曾轉跌，低見20280點，最新報20297點，升10點。

【13:28】港股升幅收窄至125點

港股升幅在午後進一步收窄，恒指最新報20412點，升125點，國指升48點，報7316點，科指升49點，報4451點。

【12:22】港股半日升174點

港股反彈，曾升逾400點，恒指半日升174點，報20460點，國指升68點，報7336點，科指升60點，報4462點，成交額1,077億元。

內房股今早表現疲弱，龍湖（0960）跌8.7%，報12.62元，潤地（1109）跌3.2%﹑中海外（0688）跌4.1%﹑融創（1918）瀉21.1%﹑世茂（0813）跌13.9%。

汽車股方面，小鵬（9868）升0.8%﹑蔚來（9866）跌2.1%﹑理想汽車（2015）跌0.2%，比亞迪（1211）升1.8%。

科技股方面，騰訊（0700）升1%﹑美團（3690）升1.7%﹑小米（1810）升4%﹑阿里（9988）升1.7%，報100.6元﹑京東（9618）升2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%﹑友邦（1299）升0.2%﹑港交所（0388）升0.7%。

【10:42】內房跌幅進一步擴大

內房股跌幅進一步擴大，融創（1918）瀉20%，報2.46元，雅居樂（3383）跌6.7%﹑中海外（0688）跌4.6%﹑潤地（1109）跌4.1%。

【10:29】港股升幅明顯收窄

內地住建部正在舉行記者會，恒指升幅明顯收窄，恒指最新報20449點，升162點，國指升62點，報7330點，科指升52點，報4455點。

內房股逆市下跌，龍湖（0960）逆市挫6.8%。

【09:46】港股升幅擴大至逾400點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報20715點，升429點，國指升161點，報7429點，科指升121點或2.76%，報4523點。

【09:37】港股升幅擴至逾200點

港股升幅擴大，恒指最新報20568點，升281點，國指升96點，報7364點，科指升66點，報4468點。

【09:25】港股高開185點

恒指最新報20471點，高開185點，國指最新報7331點，高開63點，國指最新報4449點，高開47點。

住建部今早舉行發布會，講及促進內地樓市健康發展。內房股今早卻表現疲弱，龍湖（0960）低開3.2%﹑潤地（1109）低開0.6%﹑中海外（0688）平開。至於宣布折讓2成配股的融創（1918）低開14.9%。

汽車股方面，小鵬（9868）平開﹑蔚來（9866）低開1.7%﹑理想汽車（2015）低開不足0.1%。

消費股方面，潤啤（0291）高開1.7%﹑海底撈（6862）高開0.3%﹑蒙牛（2319）高開1.5%﹑海倫司（9869）平開。

科技股方面，騰訊（0700）高開0.5%﹑阿里（9988）高開1.1%，最新報100元﹑美團（3690）高開2%﹑小米（1810）高開1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%﹑友邦（1299）高開1.2%﹑港交所（0388）高開1.4%。