內地公布第3季GDP增4.6%　恒生指數升幅卻縮至不足百點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】截至周四（17日）港股已連4日，更在當日曾失守2萬點。美股則延續升勢，道指升161點或0.37%，納指及標普指數則分別升0.04%及跌0.02%。亞太區股市方面，日本股市於今日（18日）早段升逾百點，重上39000點關口。匯市方面，美元兌多種主要貨幣偏軟。商品市場方面，紐約期油則處於70美元以上。



【10:09】港股升幅收窄至不足百點

內地公布第3季經濟數據，按年升4.6%後，港股升幅收窄，恒生指數最新報20166點，升87點。

【09:41】港股升幅擴至逾百點

港股反彈，今日曾升約200點，最新報20226點，升147點，國指升57點，報7237點，科指升21點，報4371點。

【09:25】港股高開27點

恒指最新報20106點，高開27點，國指最新報7185點，高開6點，科指最新4337點，低開12點。

多家內銀從今日（18日）起降低存款利率，工行（1398）平開﹑建行（0939）高開0.7%﹑交行（3328）平開。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.7%﹑合景泰富（1813）平開﹑中海外（0688）平開﹑潤地（1109）高開0.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.9%﹑騰訊（0700）平開﹑美團（3690）低開不足0.1%。

消費股方面，潤啤（0291）平開﹑海底撈（6862）高開0.3%﹑蒙牛（2319）平開。

金融股方面，港交所（0388）平開，報300元﹑滙豐（0005）高開0.7%﹑友邦（1299）平開。

中資電訊股方面，中移動（0941）高開0.1%。