內地第3季經濟增長4.6%　國統局﹕有信心全年可保5%｜中國經濟

內地今日（18日）公布多項經濟數據，其中焦點之一為第3季經濟增長。據國家統計局最新公布，今年第3季內地經濟增長4.6%，優於市場預期。頭3季增速為4.8%。同時亦公布9月零售增長3.2%，優於市場預期。國家統計局副局長盛來運在國新辦發佈會上表示，從前3季度的經濟運行情況，以及增量政策實施的效果來看，推動經濟企穩回升的有利條件在增加，實現全年經濟增長5%左右預期目標的信心在增強。



國統局指出，在今年首三季本地經濟生產總值（GDP）為949,746億元（人民幣‧下同），按不變價格計算，按件年增長4.8%，其中，第3季GDP按年增長4.6%。

盛來運指出前3季度國民經濟運行總體平穩、穩中有進，生產需求平穩增長，就業物價總體穩定。9月份多數生產需求指標好轉，市場預期改善，推動經濟回升向好的積極因素累積增多。

9月社會消費品零售增3.2%

國統局亦公布被稱為「三頭馬車」的9月社會消費品零售總額﹑固定資產投資及工業增加值等數據。9月份，社會消費品零售總額41,112億元，按年增長3.2%，增速比8月加快1.1個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額36,573億元，增長3.6%。1至9月份，社會消費品零售總額353,564億元，按年增長3.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額318,203億元，增長3.8%。

至於9月規模以上工業增加值同比實際增長5.4%，比上月加快0.9個百分點（增加值增速均爲扣除價格因素的實際增長率）。9月份，規模以上工業增加值比上月增長0.59%。今年1至9月份，規模以上工業增加值同比增長5.8%。

首9個月房地產開發投資按年跌逾10%

國統局又指出，1至9月份，全國固定資產投資（不含農戶）378,978億元，按年增長3.4%，其中，民間固定資產投資191,001億元，下降0.2%。與8月相比，9月份固定資產投資（不含農戶）增長0.65%。

1至9月份全國房地產開發投資78,680億元，按年下降10.1%，其中，住宅投資59,701億元，下降10.5%。期內房地產開發企業房屋施工面積71.59億平方米，按年下降12.2%。其中，住宅施工面積50.1051億平方米，下降12.7%。房屋新開工面積5.6億平方米，下降22.2%。其中，住宅新開工面積4.07億平方米，下降22.4%。房屋竣工面積3.6816億平方米，下降24.4%。其中，住宅竣工面積2.6871億平方米，下降23.9%。1至9月份，新建商品房銷售面積7.0284億平方米，按年下降17.1%，其中住宅銷售面積下降19.2%。新建商品房銷售額6.8萬億元，下降22.7%，其中住宅銷售額下降24%。

此外談及9月份消費物價指數（CPI）時，盛來運指出9月份CPI按年增長0.4%，按月持平。從與去年9月相比數據情況看，CPI升幅較8月放緩主要有三方面原因，一是食品價格環比漲幅回落，二是暑期結束後服務業價格回落，三是國際原油價格回落，國內成品油價格走低。

他預期下階段CPI將繼續溫和回升，PPI降幅收窄，延續前3季度價格走勢特徵。