美金融市場選前表現詭異　特朗普已穩勝賀錦麗？｜伽羅華

臨近美國大選僅兩周多，美股屢創新高，卻未見以往總統選情膠著、金融市場便愈波動的情況，自從拜登於7月底宣布退選，換上副手賀錦麗，美股便一路單邊向上，究竟美股的強勢是因為大選結果已無懸念，還是投資者要到大選前最後一刻才會作出反應？



目前特朗普與賀錦麗在全國支持度非常接近，差距不出3個百分點，是統計學容許誤差的範圍，但在7個搖擺州的民調上，特朗普似乎後來居上，他原本領先的優勢獲得擴大，落後的差距縮窄，最重要的是部分州分反先，如果計入一些優勢州，就是特朗普領先賀錦麗的差距超過3%以上，他可以取得312張選舉人票，較入主白宮最低門檻270張票多出一截。

要留意，特朗普的支持度往往較民調顯示更為強勢，所以，就算賀錦麗於3個月就能募集10億美元捐款，而特朗普要籌足一年才有3分之1，賀錦麗的氣勢仍然不及特朗普，銀彈的威力未能轉化成選票的數目，賀錦麗需要在兩周多時間內扭轉選民對她弱勢的印象，談何容易，所以傳出民主黨內部對選情擔憂並非沒有依據。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）不改毒舌刻薄本色。（Reuters）

特朗普險死 仍不改毒舌刻薄本色

特朗普的強勢不單反映在左派主導的民調數據上，無論你喜歡他與否，很難否認他具有強烈的個人風格，每次發言都有金句，面對三次針對他的暗殺計劃，仍然不改毒舌刻薄的老頭本色，不論左中右媒體平台，只要有他發炮回懟對方的機會，他都爭取亮相，所以，媒體人可能不喜歡他當選，但媒體老闆卻希望他為媒體平台帶來人氣。

美國人對重新站起來的underdog特別佩服，對未戰先降的最為鄙視，所以特朗普重回賓州的暗殺現場做其政治大秀，對其選情有加持作用。他上周四（17日）出席美國紐約的天主教慈善晚會Al Smith Dinner，更是發揮他與生俱來的毒舌才華，因為紐約是民主黨票倉，當地檢察院以傳票召喚特朗普出庭已是家常便飯，他透露遭到勸喻在晚會發言時要留些情面，但他自嘲已「官司纏身還被槍管針對」，所以他會盡情。

一如所料，特朗普在晚會上火力全開，大開民主黨「多元覺醒」的玩笑，與其說他在晚會來了一場類似總統選情造勢的集會演說，不如說是一場特朗普式的政治楝篤笑。賀錦麗另一個失著是她缺席這個盛會，遭到特朗普調侃她選情恐怕不樂觀，因為上一次未出席晚會的候選人後來選舉慘敗，50個州只拿下1個。

美國民主黨候選人、副總統賀錦麗缺席慈善晚會。（Reuters）

缺席慈善晚會 遭諷選情不樂觀

特朗普指的是1984年列根與曾擔任卡特副手的蒙代爾（Walter Mondale）在選舉對決，後者只拿下家鄉明尼蘇達州及華府共13張選舉人票，列根則橫掃其他49個州共525張選舉人票，當時列根在選舉前出席Al Smith Dinner，而蒙代爾則缺席。自此之後，共和民主兩黨候選人都從未錯過該盛會。

賀錦麗不出席晚會，但只在現場播放錄像講話，被特朗普批評「非常不尊重」，外界傳她缺席是因為其支持墮胎的立場與天主教教義迴異，但顯然給特朗普的政治宣傳機會實屬不智，特別是當兩人選情是非常接近。

目前總統選情膠著，押注哪一方真的有如賭大細，但自10月5日起選舉賠率出現傾斜特朗普的變化，而且這個變化正受到全球政治圈及商界的密切關注。在博彩平台Polymarket上，分別有4個帳戶押注共3,000萬美元於特朗普勝選，往常Polymarket每月賭注金額很少超過1,000萬美元，這個大賭注成為媒體焦點，雖然3,000萬美元不是細數，但對於今屆200億美元選舉費用卻是微不足道，而且它確實發揮了不錯的宣傳效果，當然不能排除這是刻意營造特朗普選情領先優勢的手段。

大企業略為調整過於傾斜民主黨的立場。（REUTERS）

大企業開始微調過於傾向民主黨立場

在賀錦麗臨危受命初期，大企業較傾向民主黨，冀望延續拜登的外交路線和商界友好的政策，擔心特朗普上台後廣徵關稅，對營商環境不利，雖然特朗普執政的四年任期，美股是全球表現最佳的股市之一，通脹和稅負都較拜登執政時期更低，由於有太多其他因素摻雜其中，硬要說特朗普的執政表現優於拜登似乎過於武斷。

無論如何，大企業略為調整過於傾斜民主黨的立場，將部分政治捐獻從民主黨轉移一些至共和黨也是可以理解，蘋果公司掌舵人Tim Cook等亦接觸特朗普團隊，以改善公司與共和黨的關係，當然蘋果公司員工捐獻給民主黨的金額仍然遠高於共和黨。

國際金價上漲，突破每安士2,700美元歷史新高。﹙資料圖片﹚

近期美股走勢非常詭異，三大指數已經連升6周，是今年最長的升浪，但美股波動指數VIX收報18.03，過去52周VIX介乎15.53至35.05間，反映市場完全不擔心黑天鵝的出現，因為大家已有心理準備賀錦麗將會延續拜登的內政外交路線，她上台對政策改變最少，所以股市盛宴仍未結束，還是市場仍然低估特朗普上台的機會，這個便不得而知。

還有更詭異的是，國際金價突破每安士2,700美元歷史新高，由本月初公布非農就業和通脹數據都顯示美國經濟表現強勁，與衰退更沾不上邊，令原本憧憬美國加快減息有所降溫，10年期美債收益率亦收報4%以上，11月1日將公布本月的非農就業報告，屆時對美國經濟可以有更新的了解。按道理，沒有收益的金價應該上升乏力，但如今卻勢如破竹，是規避特朗普上台後的風險，還是有其他玄機，這又是一個百萬美元級數的題目。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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