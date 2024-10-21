港股收挫325點　全日成交近2000億　中芯升逾8%後倒跌

【16:20】港股大跌逾300點收市

港股大跌逾300點收市。恒指收報20478點，挫325點或1.57%；國指報7340點，挫131點或1.76%；科指報4491點，挫108點或2.37%。大市成交額1956億元。

網易跌3.91%、翰森製藥﹙3692﹚跌3.85%、攜程集團跌3.62%、金沙挫3.51%。

中芯表現嚇人，今日盤中一度抽升逾8%，惟收市倒跌2.1%，報29.6元。

【13:56】港股挫逾百點

港股午後跌勢加大，恒指現報20471點，瀉332點或1.6%；國指報7342點，挫129點或1.73%；科指報4502點，挫97點或2.13%。大市成交額1374億元。

網易瀉4%，藍籌表現最差，而攜程亦瀉3.9%。另外，申洲﹙2313﹚、銀娛及金沙中國齊挫逾3%。

中芯國際升幅收窄，由一度升8%縮至升3.9%。

【12:03】港股挫逾百點

港股中午收市，恒指收報20689點，跌114點或0.55%；國指報7430點，跌41點或0.55%；科指收報4589點，跌11點或0.25%。大市成交額剛好過一千億，達1073億。

網易挫3.67%，藍籌股中表現最差。另外，銀河挫3.57%、攜程挫3.25%。

金價造好，金礦股表現俏，紫金礦業﹙2899﹚升2.6%、招金礦業﹙1818﹚升2.1%。

【11:03】恒指挫120點

港股現報20684點，挫120點或0.58%；國指報7430點，挫41點或0.55%；科指挫24點或0.54%，報4575點。大市成交額856億元。

網易﹙9999﹚挫3.67%，為表現最差藍籌，另外，銀娛、攜程、翰森製藥亦瀉逾3%。

【10:00】恒指挫逾200點

港股跌勢加深，恒指現報20585點，挫218點或1.05%；國指報7385點，挫86點或1.15%；科指報4530點，挫70點或1.54%。大市成交額425億。

攜程﹙9961﹚挫近3%，為表現最差藍籌。另外，銀娛﹙0027﹚及翰森製藥﹙3692﹚亦挫逾2%。

另邊廂，信義光能﹙0968﹚升逾4.3%，而新奧能源﹙2688﹚及紫金﹙2899﹚亦升逾3%。

【09:20】恒指低開73點

港股開市偏軟，恒指低開73點或0.35%，報20730點；國指低開29點或0.39%，報7442點；科指低開20點或0.44%，報4580點。大市成交額23億元。

中芯國際﹙0981﹚逆市升4.1%，報31.5元。