內地9月16至24歲人口失業率17.6%　按月跌1.2個百分點

撰文：張偉倫
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國統局公布數據，9月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為17.6%，低於8月的18.8%。

9月，全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.7%。

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