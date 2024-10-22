車股上揚吉利飆逾7%　惟恒指反覆僅升20點　成交縮至1548億元

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（21日）回吐逾300點，美股同日受到市場人士對聯儲局11月議息會議按兵不動預期升溫，債息上揚等因素拖累而低收，其中道指同樣跌逾300點，惟反映科技股走勢的納指則在Nvidia（英偉達）再創新高帶動下，升50點收市。亞太區股市方面，日股今日（22日）早段跌逾500點。匯市方面，美元兌日圓回落，惟仍企於150以上。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價及金價均變動不大。



【16:40】港股全日升20點

港股今日反覆高收，不過成交額卻縮減至約1,500億元，同時20500點得而復失。

恒指收市報20498點，升20點，國指升22點，報7363點，科指升29點，報4521點，成交額為1,548億元。

車股獲投資者追捧，理想汽車（2015）升5%，收市報101元，蔚來（9866）升1.6%﹑小鵬（9868）升2.8%﹑吉利（0175）升7.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.6%﹑騰訊（0700）及美團（3690）均升2%﹑小米（1810）升0.8%。

消費股方面，海底撈（6862）升1%﹑潤啤（0291）無升跌。

【15:09】內地股市高收

內地股市高收，上証指數收市報3285點，升17點，深成指數收市報10559點，升88點，滬深300指數收市報3957點，升22點，創業板指數收市報2216點，升6點。

恒指最新報20469點，跌8點。

【13:56】港股走勢午後逆轉

港股走勢午後逆轉，恒指最新報20406點，跌72點。

內地股市方面，上証指數最新報3266點，跌1點。

【12:22】港股半日升107點

港股今早窄幅上落，半日升107點，報20585點，國指升53點，報7393點，科指升63點，報4555點月，成交額約為902億元。

車股今早上揚，其中吉利（0175）升7.7%，報13.72元，理想汽車（2015）升7.4%﹑小鵬（9868）升4.4%﹑蔚來（9866）升3.5%。

晶片股方面，中芯（0981）升0.7%﹑華虹半導體（1347）跌0.4%﹑上海復旦（1385）跌1.2%。

消費股方面，海底撈（9862）升1.4%﹑潤啤（0291）升0.5%﹑安踏（2020）升0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%﹑友邦（1299）無升跌﹑港交所（0388）升不足0.1%。

【11:15】港股最新升55點

港股最新報20533點，升55點。

車股今早表現理想，小鵬（9868）升5.2%﹑蔚來（9866）升4.1%﹑理想汽車（2015）升7.6%﹑吉利（0175）升7.6%。

【10:35】港股維持數十點升幅

港股維持數十點升幅，恒指最新報20551點，升72點。

內地股市方面，上證最新報3280點，升12點。

【09:35】港股轉升63點

港股轉升，恒指最新報20541點，升63點。

【09:25】港股低開44點

恒指最新報20433點，低開44點，國指最新報7334點，低開0.6點，科指最新報4508點，高開16點。

港交所（0388）將於明日（23日）公布第三季業績，今早低開0.6%，報309.8元。

科技股方面，阿里（9988）高開0.2%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）平開。

晶片股方面，中芯（0981）高開1.4%﹑上海復旦（1385）高開0.5%﹑華虹半導體（1347）高開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑農夫山泉（9633）低開0.3%﹑潤啤（0291）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%﹑平保（2318）高開0.5%﹑友邦（1299）低開0.4%。