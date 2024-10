摩根大通對阿里(9988)在上周兩度出現變化,最終該行對阿里持倉比例降至7.82%。



據權益披露資料顯示,摩通於上周一(14日)於場內及場內合共增持5,365.68萬股阿里,於場內平均價為105.087元,場外平均代價為105.02673101元,涉及貨值約56.38億元。持股比例增至8.09%,持股數目增至15.51億股。

至上周二(15日)摩通於場內及場外合共減持5,154.2萬股,場內平均價為100.7764元,場外平均代價為100.57413101元,貨值約51.94億元。交易完成後摩通對阿里持倉降至7.82%。

阿里最新報97.55元,跌0.3%,成交額為8.51億元。

阿里巴巴:A man walks past a logo of Alibaba Group at its office building in Beijing, China August 9, 2021.(Reuters)