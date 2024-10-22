foodpanda香港無懼價格戰　賴偉昕：Q3訂單穩定 研無人機送外賣

foodpanda 香港舉行10周年誌慶，該公司表示，自2014年成立以來，合共完成了超過1.5億張訂單，相信香港市場仍然具有發展空間，並對市場長遠發展保持樂觀。



米線為港人最愛菜式

foodpanda 香港整理十年來的數據，並製作「十大之最」，當中米線成功蟬聯十年港人最愛菜式，生活百貨之最則是日本雞蛋。至於foodpanda最「大」訂單是一張美食外送訂單，有449件食品。而foodpanda服務最長時間的一位送遞員，累積的送遞距離等同經赤道環繞地球近兩周。

foodpanda 香港行政總裁賴偉昕表示，公司在港紮根十年，並透過大數據分析，增強業務能力，今年第三季整體訂單量保持穩定，到會服務業務按年上升逾兩倍，企業服務業務按年上升逾一倍，快商務業務按年上升近一成。

認為香港市場仍然具有發展空間，並對市場長遠發展保持樂觀。（黃寶瑩攝）

對香港市場長遠發展保持樂觀

被問及競爭對手打「價格戰」是否影響其生意，賴偉昕表示，短期優惠會影響顧客的選擇，但強調foodpanda 香港望打造可持續發展平台，推出的月費計劃有不少忠實用戶，數量亦有所增長，認為香港市場仍然具有發展空間，並對市場長遠發展保持樂觀。

對於政府計劃發展「低空經濟」，賴偉昕表示，關於無人機送遞外賣，母公司在瑞典市場亦有探索，香港市場亦會留意政策，目前亦進入早期研究階段。