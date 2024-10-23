港交所放榜前高開　阿里及小米偏軟　恒生指數揚26點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（22日）反覆高收20點，同時成交額減少至約1,500億元，反映不論氣勢或交投均轉弱。美股方面，受到國債孳息率上揚拖累，道指反覆低收6點，納指則升33點。亞太區股市方面，日本股市於周三（23日）早段未見有明顯方向。匯市方面，美元兌多種主要貨幣均向上。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升逾2%，重上72美元。

【09:25】恒指高開26點

恒指最新報20525點，高開26點，國指最新報7369點，高開6點，科指最新報4527點，高開5點。

港交所（0388）今日公布第三季業績，開市報313元，高開0.6%。

滙豐（0005）宣布精簡架構，高開0.5%，旗下恒生（0011）平開。其他金融股方面，友邦（1299）高開0.7%﹑平保（2318）低開0.1%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.9%﹑騰訊（0700）高開0.3%﹑美團（3690）高開1.4%﹑小米（1810）低開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.5%﹑潤啤（0291）高開0.5%﹑李寧（2331）高開0.2%。