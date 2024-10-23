法媒﹕馬雲及蔡崇信擬入股法國時尚品牌Sézane　呢項產品最出名

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲，據報有意入股法國時尚品牌Sézane。



據法國媒體《l'Informé》引述消息人士指，Sézane股東之一的泛大西洋投資（American General Atlantic）打算出售手上35%股權的其中一部分，馬雲和阿里主席蔡崇信的家族辦公室藍池資本（Blue Pool Capital）已表達了對這個法國品牌的興趣，最終或收購Sézane 1成股份。

泛大西洋投資自2018年以來一直是Sézane重要財務合作夥伴，並打算轉售其部分少數股權。相關股份的第一輪競投已於7月31日提交，並由高盛協助進入第二階段，預計競投結果將在未來幾周內公佈。

創辦人仍擁有控股權

報道指交易完成後，Sézane創辦人Morgane Sézalory仍保留控股權，而泛大西洋投資、L'Oreal大股東家族 Bettencourt-Meyers旗下法國投資公司 Téthys Invest 等繼續持有少數股權。據估計，Sézane 今年銷售額預計將達到5億歐元，最新的估值可能約10億歐元。

網路發跡的Sézane衣服風靡巴黎衣櫥，分店門口經常大排長龍，品牌主打法國日常風格，最有名為五彩繽紛的毛衣。